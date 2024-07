Martes, día clave para los contratos petroleros

(ADN).- Mañana se constituye como un día importante para el proyecto de renegociación de los contratos petroleros que elevó el Gobierno a la Legislatura. El marte se vuelve a reunir la Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo, esta vez en Cipolletti, a las 11, en la sede de la Secretaría de Energía. Allí, la oposición tiene casi la última chance de tratar las modificaciones que cree son necesarias para la nueva norma.

Como en 2014, el oficialismo no tiene mayoría automática en el Parlamento y deberá negociar aspectos reglamentarios.

Control legislativo, un RIGI local, delegación de poderes a Energía, tratamiento de los no convencionales y el plazo de las renegociaciones al tope del debate.

A los puntos expuestos por los intendentes de los municipios productores alrededor de las regalías, se suman inquietudes de los «superficiarios» de las tierras utilizadas para el desarrollo hidrocarburífero, especialmente aquellos reclamos vinculados al impacto ambiental y la remediación. Esas quejas provienen de productores agropecuarios y frutícolas de localidades como Catriel o Allen y por el momento no tienen voz propia y algunos legisladores pretenden que haya una instancia de escucha y se incluyan en el proyecto artículos de protección más fuertes y sanciones más sólidas.

Legisladores de todos los bloques trabajan en la letra de la nueva iniciativa. Advierten, entre otras cosas, diferencias de redacción entre la ley 4818 (modificatoria de la 4571) y el proyecto que impulsa el gobernador Alberto Weretilneck.

«Se encuentran expresamente excluidas del presente marco legal, las incorporaciones de yacimientos no convencionales, las que serán reguladas por ley especial», indica la norma actual. Ese párrafo no está incluido en el nuevo articulado. La oposición busca claridad para tener certeza que los «no convencionales» no ingresan en esta renegociación.

Falta -avisan- el punto que prevé el “Adicional por Renta Extraordinaria” previsto en la 4818 «que será calculado exclusivamente en relación al precio de venta obtenido por el hidrocarburo extraído», indica el texto. Sin esa cláusula, en caso que se dispare el precio del petróleo, la Provincia no podrá obtener beneficios por esas ganancias.

«Los acuerdos serán elevados por el Poder Ejecutivo a la Legislatura para su consideración y ratificación». Este punto es coincidente entre varios bloques porque hacen hincapié en el control que debe tener la Comisión de Seguimiento. Sin este ítem -evalúan- habrá una transferencia de poder y facultades a la Secretaría de Energía (que es el ámbito de aplicación). Es decir, que una vez aprobada la ley, el Parlamento desaparece de la ecuación.

Por eso, pretenden que los contratos deben obtener un dictamen previo «vinculante» de la Comisión de los acuerdos de prórroga y, una vez superada esa instancia, existe una ratificación legislativa. «Con estos puntos, hay implicancia parlamentaria en todo el proceso que suma transparencia a la renegociación», aseguraron fuentes a esta agencia.

La Comisión estará integrada -según el proyecto del Gobierno- de la siguiente manera:

-Tres representantes del Poder Ejecutivo Provincial.

-Tres legisladores, dos por la mayoría y uno por la minoría.

-Un representante de la Confederación General del Trabajo.

-Dos representantes de los municipios productores.

-Un representante de la Cámara de Servicios Petroleros de Río Negro.

-Un representante de los superficiarios.

La Comisión dictará su propio reglamento y será presidida por la Autoridad de Aplicación, quien tendrá doble voto en caso de empate.

La oposición pide fijar un plazo de renegociación. La ley en vigencia tiene un período de 45 días pero podría ser más amplio (90 días) para otorgar más tiempo a las empresas. El objetivo es que, desde la inscripción de las empresas al proceso licitatorio y la presentación de la propuesta para explotar los yacimientos no sea indefinido.

Relacionado a ello, se busca que en las disposiciones complementarias de la ley, se incluyan los modelos de contratos como anexos.

Y una vez avanzado el proceso, proponen incluir una condición para la Secretaria de Energía se reúna con la Comisión para evaluar e informar sobre ejecución de contratos, al menos una vez por año.

La norma prevé incluir “regímenes de incentivos” a la producción (una especie de RIGI rionegrino), lo que requiere -indican desde los bloques- dictamen vinculante de la comisión de seguimiento.