La votación petrolera dividió al bloque Nos Une-PJ

(ADN). – Mientras Daniel Belloso, Ana Marks y Leandro García, votaron en contra de la prórroga de concesiones hidrocarburíferas, sus pares de bancada Pedro Dantas y Luis Ivancich, dieron su apoyo al proyecto enviado por el gobernador Alberto Weretilneck, que propone prorrogar por 10 años los contratos petroleros, marcando una división en la bancada, que se interpretó como un acercamiento de estos ex intendentes al gobierno de Juntos, quizás no en todas sus expresiones, pero no pocos estiman que esta situación pueda repetirse.

El rechazo se fundamenetó entre otros puntos, porque el Estado provincial va a negociar desde una posición de extrema debilidad, sin una planificación estratégica clara ni una política de estado definida, resignando la posibilidad de obtener mayores regalías. «Lo que más escuchamos en las comisiones fue que nuestros pozos no rinden, no sirven, no producen».

La legisladora barilochense argumento sobre la ausencia de una política energética clara y la falta de participación en el proceso y señaló que «no nos oponemos a la renegociación ni a la continuidad de las explotaciones, sino que cuestionamos la delegación de facultades de renegociación a la Secretaría de Energía y los márgenes de negociación tributaria futura al Gobernador, sin un marco temporal definido. No hay una línea clara sobre la política energética hacia donde el Gobierno provincial quiere ir», señaló Marks, quien también se refirió a la falta de información y la exclusión de diversas voces en el proyecto.

La legisladora también se refirió a la adhesión al Régimen de Inversión y Gestión de Infraestructura (RIGI) como un ejemplo de entrega de soberanía y desventaja para las pequeñas y medianas empresas locales. «Acaban de consolidar 30 años de entrega, nos condenan a tribunales internacionales y perdemos soberanía sobre los recursos y tributaria», afirmó y criticó la ausencia de facultades asignadas por ley a la nueva comisión de seguimiento de los acuerdos de renegociación de concesiones hidrocarburíferas, lo que considera, limita la capacidad de control en el proceso.

Por otra parte, Marks reiteró su rechazó, y el de sus pares Belloso y García, a la delegación de facultades tributarias al Ejecutivo Provincial sin un plazo definido, destacando la falta de datos claros en la gestión de los recursos en los últimos diez años.