«Es malo para Bariloche la bajad de la Ecotasa»

(ADN).- El ex intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, salió a criticar la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional la Ecotasa. Recordó las obras que se realizaron gracias al tributo y cuestionó la definición de fondo.

«Antes de argumentar lo malo que es para Bariloche la baja de la ecotasa por parte de la Corte Suprema, me gustaría recordar algo… Voy a pecar, y hacer el siguiente listado, porque quiero que lean pensando en las 80 obras que hicimos con la Ecotasa: Paseos del Este, Oeste, Sur y Modesta Victoria. El Pump Truck, SkatePark, miradores en circuito chico, senderos de arrayanes, sendero playa. Sala de Informes, renovación zona Puerto, Centro Cultural y Tecnológico en el Puerto, Paseo Cultural Casa Bachmann, Renovación Plaza Belgrano y Perito Moreno, Forestación Avda. Esandi, Parquización Costanera y renovación de Calle Juramento y la Casa Bachmann», porteó Genuuso en su cuenta de la red social X.

Y prosiguió: «La crítica que decía que iban a venir menos turistas por la Ecotasa fue desmentida, pasamos en 8 años de 700 mil turistas por año en 2015 a un millón 400 mil en 2023. Lo que sí es cierto es que se hicieron más de 80 obras que transformaron la infraestructura turística de la ciudad».

«El argumento jurídico de inconstitucionalidad, discutible ya que otros tribunales juzgaron lo contrario, no ve – no tendría por qué – el contexto de aplicación de esta tasa. La constitución del ’94 les dijo a los municipios que eran autónomos, pero no pasó de una mera declaración ya que no hubo ningún paso a dotarlos de fondos nuevos. De hecho, sucesivos gobiernos han incumplido esta constitución que exige una discusión de la ley de coparticipación».

«El gobierno nacional se lleva el 40% de la recaudación coparticipable y a eso le agrega impuestos no coparticipables, como el impuesto al cheque y el impuesto PAIS, que le suma que de lo que recauda se lleve más del 65%. Que nunca se hizo y que quizás podría, a través de provincias mejor financiadas, resolver en algo el tema. O sea, un gobierno nacional que no tiene a su cargo directo ni educación, ni salud, maneja parte de obra pública que nunca se hace – basta mirar el estado de las rutas nacionales – se lleva gran parte de la renta y deja a los municipios librados a su suerte», aseguró el ex intendente.

Gennuso indicó: «Bariloche, cuya producción principal son los servicios turísticos, no pudo durante décadas implementar políticas de infraestructura turística por no tener fondos ni autonomía para hacer las obras necesarias. A lo sumo podía hacer obras que ya venían pensadas desde otras instancias. La llegada de la ecotasa hizo que nos posicionemos autónomamente en defensa de nuestro sistema de producción que genera trabajo para nuestros vecinos».

«Y hoy tendremos miles de obras potenciales que no se harán», concluyó.