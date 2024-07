Fiscal rechazó denuncias por avales truchos en LLA

(ADN). – El Fiscal Federal Subrogante de la Fiscalía Federal Multifueros de Primera Instancia, de Viedma, Marcos Escandell, descartó las denuncias presentadas contra el proceso de reconocimiento de La Libertad AVanza en Río Negro, en razón de existir avales «truchos» no reconocidos por los firmantes e inclusos personas fallecidas.-

En esta causa, Ariel Zuñiga y Mariano Bianchi, actuaron como denunciantes debido afirmaron que en las Actas 3 y 4 de la Junta Promotora, así como en la Carta Orgánica, existen firmas que no les pertenecen (que no fueron realizadas de su puño y letra), al tiempo que solicitaron pericias caligráficas y, en el caso de Zúñiga, nulidades, retrotrayendo el trámite a instancias anteriores.

También se conocieron situaciones similares en avales presentados con identidades sacadas de la Federación de Box provincial, sindicatos -como el docente- y de otras instituciones.

Precisamente en esta cuestión, el fiscal sostuvo que «los planteos invalidantes deben siempre rechazarse cuando no afecten normas esenciales del procedimiento ni se vean vulneradas garantías constitucionales, y no advierto que dichos extremos se encuentren configurados para el caso. La nulidad es la última ratio del sistema».

«Como ya se ha expresado en otras ocasiones, las cuestiones que hacen a la vida de los partidos políticos deben ser resueltas internamente, y solo llevar a decisión de un juez (una sola persona por sobre miles), aquellas que las leyes determinan, evitando asimismo no solo un dispendio jurisdiccional innecesario, sino también propendiendo a una optimización de los específicos y limitados recursos con que cuenta este poder para brindar el esencial servicio de justicia a la ciudadanía», señaló el fiscal Marcos Escandell y resolvió que «consecuentemente, respecto de las vistas conferidas, me expido por la negativa, es decir, no cabe hacer lugar a los planteos de los presentantes (Zúniga y Bianchi)».

De esta manera el trámite de reconocimiento de Partido de Distrito, expte 272/2024, en la Secretaría Electoral Federal, sigue su curso normal.