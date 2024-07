RIGI: no es para la inversión de pozos en Vaca Muerta

(ADN).- Algunas empresas plantearon en las últimas dos semanas que la reglamentación del régimen de incentivos creado por el gobierno alcance no sólo a los grandes proyectos de infraestructura, sino también a las inversiones destinadas a la perforación de nuevos pozos de petróleo no convencional. Sin embargo, desde Economía y la Jefatura de Gabinete descartaron de plano esa posibilidad. «El upstream de petróleo no necesita del RIGI y la industria lo sabe», respondieron en un despacho oficial, publicó hoy Econojournal.

El objetivo original del RIGI es apuntalar grandes proyectos de inversión minera, como cobre y litio, y de infraestructura, como plantas de Gas Natural Licuado (GNL), de procesamiento y separación de líquidos, gasoductos y oleoductos, entre otras obras de infraestructura.

Según la publicación, algunas petroleras solicitaron en las últimas semanas extender, además, el beneficio a la inversión propiamente destinada a la perforación de pozos de petróleo no convencional en Vaca Muerta. Concretamente, lo que plantearon fue que los beneficios previstos por el RIGI alcancen también al upstream de hidrocarburos, tal como se conoce en la jerga petrolera al segmento de exploración y producción (E&P). «Sería una buena alternativa para acelerar el desarrollo de campos de shale oil (petróleo no convencional) en Neuquén», reconocieron desde una compañía internacional. Sin embargo, funcionarios del Ministerio de Economía y de la Jefatura de Gabinete descartaron de plano esa posibilidad.

“La ley define sectores ampliamente. La reglamentación busca que sin contradecir la ley se incluyan los proyectos que realmente necesitan RIGI. El upstream de petróleo no lo necesita y la industria lo sabe. Se está trabajando la reglamentación en ese sentido”, aseguraron a EconoJournal en un despacho oficial. “Ni para Vaca Muerta ni para ninguna otra cuenca”, agregaron.

El vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Irazabal Murphy, también negaron esa posibilidad ante los propios empresarios en reuniones que mantuvieron con miembros de la Cámara de la Industria de la Energía (CADE) y de la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) en los últimos 15 días. En uno de esos encuentros, un abogado de una petrolera internacional que está iniciando un proyecto de desarrollo en Vaca Muerta exploró la posibilidad de que el RIGI aplique específicamente para las inversiones dirigidas a la perforación de nuevos pozos de petróleo no convencional. “Fueron bastante taxativos al responder que esa posibilidad no está contemplada”, aseguró a este medio uno de los presentes en ese cónclave.

En el gobierno argumentan que no es correcto incluir dentro del RIGI la perforación de pozos en áreas de Vaca Muerta porque si una empresa deriskeó el yacimiento, perforó y tiene buenos niveles de actividad es porque ya logró despejar la ecuación económica de su negocio, por lo que no precisa de incentivos adicionales para seguir perforando pozos de shale oil.

El propio Federico Sturzenegger, flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, ya había negado esa posibilidad durante el debate del proyecto de Ley de Bases, pero algunas empresas no se resignan e intentaron rever ese punto.