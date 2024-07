El BCRA sacó oro de las reservas y lo envió a Londres

(ADN).- El gobierno nacional confirmó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) envió lingotes de oro a Inglaterra. Lo hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, en una entrevista este viernes y calificó la decisión como «una movida muy positiva del Central», dado que consideró que, de esta manera, se le puede sacar un retorno, a diferencia de cuando está en las arcas del regulador financiero.

De esta manera, aunque de modo informal, porque el Central tiene15 días para responder oficialmente, contestó al pedido de informe que realizó Sergio Palazzo, diputado y secretario general de La Bancaria, el gremio que nuclea a los trabajadores de entidades financieras.

En la carta, Palazzo les solicitó al Gobierno y al BCRA que expliquen si los días 7 y 28 de junio salieron camiones de caudales de la empresa Lumil trasladando el oro de la bóveda del BCRA a Ezeiza, donde los embarcaron en la aerolínea británica British Airways con destino desconocido, aunque se supone que fue el Banco Central de Inglaterra.

Caputo defendió su jugada al asegurar que «es mucho mejor tenerlo custodiado afuera donde te pagan algo» y, aunque dio a entender que sí se hizo el envío, no respondió por sí o por no a la consulta. Asimismo, aún falta conocer la postura del BCRA, que no se pronunció al respecto. Apenas dan una respuesta institucional.

«El BCRA recibió un pedido de acceso a la información pública por parte del Diputado y Secretario General Nacional de la Asociación Bancaria solicitando detalles sobre la administración de reservas en cuanto se refiere al oro perteneciente al Banco y estamos trabajando en la respuesta a esa solicitud, la cual será brindada según lo establecido en las normas», se limitaron a responder ante la consulta de este medio en el edificio de Reconquista y Perón.

Muchos leen esta diferencia en las respuestas como un posible cortocircuito entre el presidente del BCRA y Caputo, quienes, hasta ahora, funcionaban casi como una misma persona. Empiezan a correr rumores en ese sentido en la city que dicen que Santiago Bausili empieza a reclamar su autonomía, que le reconoce la carta orgánica de la entidad que dirige. Tampoco descartan algunos analistas que sea una puesta en escena para que el ministro pueda despegarse de esta decisión respecto del oro más adelante.