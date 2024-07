¿Cambios en el gobierno? Weretilneck reclamó gestión

(ADN). – Alberto Weretilneck volvió a manifestar su disconformidad por la marcha del gobierno. Ante un grupo de funcionarios reiteró su malestar. «Me levanto enojado porque no le encuentro la vuelta a la gestión, no me gusta, no puedo transmitir lo que quiero», dijo en una reunión reciente llevada a cabo en Viedma, según pudo conocer ADN. Se estima, de las mismas fuentes, que en dos o tres semamas podría haber cambios en el gabinete.

Luego del encuentro que el oficialismo hizo en Viedma, con la exposición del asesor y politicólogo Mario Riorda, precisamente para mover la modorra de los funcionarios, parece que todo siguó igual y ahora el gobernador se mostró decidido a sacudir el árbol. No todos funcionan a su ritmo. no hay compromiso.

Destacó que «hay que mejorar la gestión para que haya 2027» y mostró su disgusto sobre la marcha del gobierno.

No trascendieron las áreas en que se producirían modificaciones, pero se mencionaron Desarrollo Social y Turismo, entre otras, con cambios en las estructuras.

Weretilneck adelantó que va a desarmar algún ministerio que no le gusta cómo lo armó, y que no fue cómo lo pensó en noviembre e insistió en que piensa sumar dirigentes nuevos, no necesariamente jóvenes, pero si caras nuevas, tanto para el gabinete, como para pensar ideas.

En el encuentro de Viedma se manejaron algunos tips como repensar nuevos valores y nueva línea discursiva para Juntos; reconstruir para adentro y retomar el diálogo. Enfatizó además, en que el gobierno comunica mal.

No estuvo ausente además la relación con el gobierno nacional, que parece haberse acomodado luego de estos siete meses, con referencias a todo lo que Río Negro perdió. También hubo referencias al desarrollo futuro con la instalación de la planta de GNL y Vaca Muerta.

Fue una reunión importante, que mostró a un Weretilneck aplomado y reconociendo errores como sus votos como senador, el Gran Acuerdo Rionegrino y el apoyo a la candidatura presidencial a Sergio Masa.

Se mostró optimista y con decisión de encarar una nueva etapa y exigir mas compromisos de sus funcionarios. «Sin plata también se hace política», fue uno de sus reclamos ante quienes se quejan por la falta de presupuesto y recursos.