Ríspido: «El PRO no puede quedarse a mitad de camino»

(ADN).- «El PRO no puede volver a quedarse a mitad de camino». Categórica, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich apuntó contra el jefe del partido, Mauricio Macri, y pidió un apoyo irrestricto al gobierno de Javier Milei. La dirigente detonó la interna que está al rojo vivo. Emitió un documento cuestionando la estrategia del ex presidente de Boca, de empezar a tomar distancia del gobierno: «Firmamos un contrato con la sociedad que no se puede romper», aseveró.

Además de las diferencias estratégicas, la grieta se agrandó cuando Macri decidió correr a Bullrich de la presidencia de la Asamblea, como habían acordado cuando se eligieron las autoridades del partido.

Bullrich chapeó con su apoyo a Milei en el ballotage y cuestionó la estrategia de Macri de empezar a tomar distancia del gobierno: «Firmamos un contrato con la sociedad que no se puede romper».

«El debate que quiero dar en el PRO no es un debate de cargos, es mucho más profundo: es un debate de rumbo. No vamos a dar marcha atrás», le advirtió a Macri en una carta que difundió en redes sociales.

«Quiero contagiar al PRO del valor que se requiere para encender los motores e ir a toda máquina», continuó Patricia, en una señal de que no se resigna a perder la disputa con Macri por el manejo del partido.

Luego, la ministra ensayó una crítica a la gestión de Macri: «No podemos quedarnos, una vez más, a mitad de camino».

La carta de Bullrich se difundió instantes antes del comienzo de la reunión en donde se elegirá a Martín Yeza como presidente de la asamblea del PRO, un cargo que iba a ocupar Patricia pero Macri decidió incumplir el acuerdo. El ex presidente cree que si le deja ese lugar a la ministra, Milei podrá avanzar en su estrategia para deglutirse al PRO.