UPCN cuestiona el pacto de Aguiar y Weretilneck

(ADN).- La UPCN cuestionó «las condiciones actuales» de la negociación salarial en Río Negro. Adujo «falta de transparencia e inclusión en el proceso». La reacción es posterior a la cumbre que mantuvieron en Cipolletti el gobernador Alberto Weretilneck con el jefe de ATE, Rodolfo Aguiar, en la que pactaron la próxima reunión de la Función Pública y los lineamientos de futuros aumentos salariales.

El gremio que conduce Juan Carlos Scalesi se siente -nuevamente- relegado tras lo que pareció ser una reconstrucción del vínculo con el oficialismo después del triunfo en abril del año pasado. Incluso, al histórico sindicalista se le otorgó un sitial destacado en la asunción el 10 de dicimbre.

Pero desde hace unos meses esa relación se enfrió. Ahora, en una carta dirigida al Gobernador y copiada a la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, el gremio expuso sus críticas y demandas del sector.

«La principal preocupación radica en que las voces de los trabajadores no están siendo adecuadamente escuchadas durante las negociaciones salariales», consigna el sindicato en la misiva, y agrega que «esta falta de consideración genera desconfianza y dificulta la búsqueda de soluciones que beneficien a ambas partes».

Subrayan, además, «la importancia de cumplir con los acuerdos salariales establecidos, ya que su incumplimiento impacta significativamente en la vida de los empleados públicos y sus familias».

En la nota, se recuerda que «en el acta de la primera reunión del Consejo de la Función Pública de este año, se firmó un compromiso para convertir una suma no remunerativa de $90,000 a remunerativa, de la cual solo se cumplió con $20,000». Desde el gremio indican que «adicionalmente, durante el resto de las negociaciones, se sumaron más incrementos no remunerativos que alcanzan montos de hasta $280,000, dependiendo de la categoría del trabajador. Si bien estas sumas proporcionan un alivio financiero temporal, UPCN considera que no contribuyen a la estabilidad económica ni a la equidad salarial a largo plazo».

Otra consecuencia señalada es «el achatamiento de la pirámide escalafonaria, con una brecha mínima entre los salarios de los trabajadores en diferentes niveles». Por ejemplo, entre la categoría 1 y la 18, solo hay una diferencia de $121,400 en el haber bruto. «Esta situación desincentiva a los trabajadores a aspirar a roles de mayor responsabilidad y afecta negativamente la motivación, el compromiso y el rendimiento», afirmaron.

«UPCN insta a la administración a comprometerse con un proceso de negociación justo y transparente, que respete las necesidades y preocupaciones de todos los involucrados». Y solicita que se les «informe antes del día 10 sobre las condiciones de la propuesta de recomposición salarial y que se aclare la base de cálculo para la liquidación del medio aguinaldo».

El gremio reitera su solicitud de que «los aumentos salariales sean en porcentaje y no mediante bonos o sumas fijas no remunerativas, con el objetivo de lograr una mejora salarial equitativa y sostenible».

La carta concluye con un llamado al diálogo «abierto y constructivo para encontrar soluciones justas y duraderas para todos los trabajadores estatales».