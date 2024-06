UnTER: «La paritaria fue un retroceso en nuestro sueldo»

(ADN).- «Decepción» y «enojo» fueron los conceptos vertidos por la dirigencia del gremio docente tras la paritaria. Ahora será el Congreso quien defina los pasos a seguir. Así lo adelantaron fuentes gremiales a esta agencia. «Es un retroceso» dijeron y pidieron una propuesta «seria».

Más tarde, en un comunicado, la UnTER expresó: «repudiamos la propuesta salarial presentada por el gobierno en la audiencia del 12 de junio de 2024, porque representa un retroceso en nuestro sueldo».

«Una vez más, el Ministerio de Educación se burla de todos los trabajadores de la Educación de Río Negro. Ha vuelto a los inicios de su gestión, nos convoca sistemáticamente sin propuesta seria, de esta manera desvirtúa el ámbito paritario al no cumplir acuerdos firmados y homologados por el entonces Ministerio de Trabajo», agragaron.

Y dijeron que «un Ministerio de Educación y Derechos Humanos que no cuida a sus trabajadores y no cumple con su palabra, no puede decir que defiende, reivindica y sostiene la educación pública rionegrina».

«Exhortamos a la Ministra y al Gobernador a cumplir con la paritaria del 27 de noviembre de 2023 y elaborar una propuesta seria, que no nos haga retroceder en calidad de salario y que ningún trabajador de la educación quede por debajo de la línea de pobreza», concluyeron.