UCR-JSRN: «es el avance de la derecha en Río Negro»

(ADN).- El legislador José Luis Berros expresó su preocupación por “el avance de la derecha en Río Negro” por el «acuerdo explícito» entre Juntos Somos Río Negro y el radicalismo, cristalizado en las últimas horas con el respaldo público de la UCR provincial al voto favorable a la Ley Bases por parte de la senadora, Mónica Silva.

A través de sus redes sociales, el presidente del bloque Vamos con Todos fustigó a «los y las integrantes de la Convención radical que expresaron su apoyo al postura de los parlamentarios del oficialismo rionegrino en el Congreso».

“Gobernaron durante 28 años, saquearon la provincia, son la base que sustenta el voto de la senadora de Weretilneck, Mónica Silva. No tienen vergüenza, Río Negro no se entrega, Río Negro no está en venta. No a la Ley Bases. Siempre el radicalismo arrodillado ante el poder”, publicó Berros en la red X.

En otro tuit agregó, dirigiéndose al mandatario provincial: “Gobernador, es rechazando la Ley Bases de Javier Milei que se le pone límites a este presidente que sólo está llevando al empobrecimiento a nuestro pueblo”.

De esta manera, el legislador peronista ratificó su posicionamiento crítico al apoyo provincial al paquete normativo impulsado por el gobierno nacional que “provocará más desempleo, la privatización de empresas estatales, más parálisis en la economía, la imposibilidad de jubilarse a miles de trabajadores y trabajadoras, entre otras consecuencias nefastas para el pueblo argentino, la soberanía, la Justicia Social, la inclusión y el desarrollo nacional”, afirmó.