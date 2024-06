Tribunal de Cuentas audita horas extra de hospitales

(ADN).- El Tribunal de Cuentas de Río Negro está auditando las horas extra en los hospitales públicos de los trabajadores enrolados en la ley 1904. Las tareas comenzaron hoy y seguirán mañana en los nosocomios más importantes: Viedma, Bariloche, Roca, Cipolletti y Choele Choel. Una tarea similar estaría realizando la Función Pública.

Según pudo saber esta agencia, el objetivo es realizar tareas que determinen el gasto público.

Hay otros organismos que desarrollan esa misma acción en otras carteras, en el marco del ajuste que plantea la administración provincial debido a la crisis económica. Se buscan achicar erogaciones ante la caída de la coparticipación y la recaudación propia.

De todos modos, llamó la atención en los hospitales la llegada de los equipos técnicos del Tribunal, porque es un control externo. Un director indicó que «eso bien puede realizarlo el Ministerio de Salud».

Lo que no es novedad es el cuestionamiento a las asignaciones (discrecionales) de horas extra y guardias, que muchas veces se utilizaron para engrosar salarios. Las críticas públicas muchas veces partieron desde los gremios -como UPCN- y otras veces no veían la luz pública, pero eran motivo de disputas internas en los nosocomios, ya que no siempre respondían al pago de tareas extraordinarias o cumplimiento de extensión horaria.

En los próximos días, estarán las conclusiones del relevamiento.