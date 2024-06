Patagonia: de la rebelión al apoyo a Milei en el Senado

(ADN).- El bloque patagónico de gobernadores mostró su heterogeneidad. De aquellas fotos abroquelados detrás de las quejas al gobierno de Javier Milei, a aportar senadores para que el Presiente obtenga su primer triunfo político en el Congreso. De la diatriba de «cerrar el grifo» de las canillas del petróleo y el gas a Buenos Aires, a otorgar superpoderes, aceptar tarifazos y la restitución del impuesto a las ganancias.

Ignacio Torres, Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa sumaron cuatro votos clave: los dos de las chubutenses Edith Terenzi y Andrea Cristina, el de la neuquina, Lucila Crexell, y el de la rionegrina Mónica Silva. Esos votos afirmativos sumaron a otros patagónicos de la UCR y el PRO como Pablo Blanco (Tierra del Fuego), Daniel Kroneberger y Victoria Huala (La Pampa).

En cambio, Sergio Zilitto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) se mantuvieron en sus críticas y los senadores que les responden votaron contra la Ley Bases y el Paquete Fiscal. A ellos se sumaron los de Unión por la Patria (Silvina García Larruburu, Martín Doñate, Oscar Parrilli, Carlos Linares, Alicia Kirchner) y de los provincialismos (Silvia Sapag, Natalia Gadano, José María Carambia, Eugenia Duré y Cristina López) que conformaron el núcleo duro opositor.

Ahora resta saber qué hará la Cámara de Diputados con los cambios que el Gobierno concedió en el Senado para que la ley no caiga, como ganancias y las privatizaciones. Si, como adelantó el Jefe de Gabinete Guillermo Francos se revertirán, a los gobernadores dialoguistas le habrán cumplido poco y nada.

Del aquel entonces -cuando la Patagonia era un bloque homogéneo- a hoy, ninguno de los reclamos fueron satisfechos: la Casa Rosada no restituyó el FONID ni los subsidios al Transporte, no hubo mejoras en la coparticipación, aumentaron las tarifas de gas y luz, las economías regionales no tienen un tratamiento preferencial, el turismo (producto de la economía) se deterioró, la obra pública sigue sin reactivarse, los organismos nacionales no retomaron los despidos y siguen cerradas las delegaciones, y si se retrotraen las privatizaciones, Aerolíneas, el Correo y los Medios Públicos serán vendidos.

El sector de la pesca (por ahora) salvó la ropa y quizás se sostenga la barrera sanitaria.

Habrá que esperar para ver cuáles son los beneficios para la región, ya que el RIGI -aplaudido por los dialoguistas- tardará al menos un año en estar activo, ya que los economistas calculan que las «grandes inversiones» llegarán recién en 2025 y dependerán de cómo se instrumente la reglamentación de la ley.