Paritarias a cuarto intermedio: críticas de UnTER y UPCN

(ADN).- El gobierno no formalizó ninguna propuesta salarial en las paritarias de hoy, y pasó a un cuarto intermedio las negociaciones hasta el miércoles, para «garantizar» un ofrecimiento que no perjudique el pago de salarios ni los aguinaldos. La decisión provocó el enojo de la UnTER y la UPCN que advirtió que acudirán a la justicia por las sumas no remunerativas. Llamativo silencio de ATE. A la tarde, se reúne la mesa de salud donde tampoco habrá ofertas.

«Rechazamos el cuarto intermedio para el miércoles 12 de junio impuesto por el Ministerio de Educación», indicó el gremio docente tras retirarse de la Secretaría de Trabajo.

«En una paritaria convocada en fecha tardía, denunciamos el accionar irresponsable de este Ministerio que convoca a los trabajadores a discutir salario sin una propuesta salarial, accionar que se traduce en gran retroceso que impacta fuertemente en el bolsillo de los trabajadores», agregó la UnTER.

Desde la UPCN, dijeron estar «hartos de las mentiras y engaños del Gobierno». El sindicato que conduce Juan Carlos Scalesi enfatizó que fueron «víctimas de promesas vacías durante demasiado tiempo» y exigieron «aumentos salariales en porcentaje».

Por otra parte, el sindicato estatal manifestó su descontento con «la insistente convocatoria a una mesa paritaria de Salud Pública», afirmando que «los salarios ya tienen un espacio de debate». También criticaron «la falta de avances concretos». Y advirtieron que «el incumplimiento del traspaso de las sumas no remunerativas será llevado ante la justicia, respaldados por un fallo previo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el pago de sumas no remunerativas por parte de los empleadores».

ATE

Tras finalizar el encuentro en la Función Pública, el gremio ATE no emitió opinión. Llamativo silencio del gremio que es el primero en comunicar su parecer respecto a las negociaciones salariales.