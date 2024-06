Otro affaire en LLA: denuncian falsificación de firmas

(ADN).- El vicepresidente de la Junta Promotora de La Libertad Avanza de Río Negro, Ariel Zúñiga, denunció que le habrían falsificado la firma en las actas de Junta Promotora y en la Carta Orgánica. La acción fue realizada en sede judicial y pide clarificar el caso, ofreciendo prueba caligráfica y otros instrumentos para llegar a la verdad.

Así, el espacio libertario suma otro capítulo judicial en el proceso de su constitución como partido de Distrito, que comenzó con las denuncias de adhesiones truchas.

«No me pertenecen ni fueron realizadas de mi puño y letra», explica Zúñiga en su denuncia.

El dirigente, ex mano derecha de la diputada Lorena Villaverde, agregó: «más específicamente, ni siquiera fui convocado a ninguno de los dos actos ni, mucho menos, tenía conocimiento que se hayan llevado a cabo los mismos. Además, habiéndome comunicado personalmente con otras personas que también aparecen como firmantes en estas actas, he sido informado de que mi firma no sería la única que fue falsificada, sino que, a la postre, casi todas las firmas insertas en dichos instrumentos serían apócrifas».

«Lo denunciado ut supra es una de las tantas maniobras pergeñadas en el marco del proceso de vaciamiento político y avasallamiento de las voces disidentes que se ha venido produciendo dentro de La Libertad Avanza desde el pasado mes de marzo 2024 a la fecha, y que fuera orquestado y ejecutado por la Sra. María Lorena Villaverde y su grupo de asesores, con la velada finalidad de obtener y apropiarse del «sello partidario” a como dé lugar; incluso, por vías ilegítimas» expresa el escrito.

Entre otros temas, plantea: «Como V.S. podrá observar, en este caso se han fraguado las actas de Junta Promotora con la finalidad de apartar y deshacerse de quienes oportunamente nos opusimos y denunciamos las maniobras fraudulentas ejecutadas por Villaverde. Es decir, se han ‘dibujado’ las actas para evitar cualquier tipo de injerencia de nuestra parte en la toma de decisiones del partido».