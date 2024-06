¿Hiperinflación? «Eso es una sanata del relato»

(ADN).- El economista Carlos Melconian volvió a apuntar contra el presidente Javier Milei y negó que el Gobierno haya logrado frenar una hiperinflación y que le haya ganado a la inflación. Aseguró que esas afirmaciones del oficialismo son una «sanata del relato».

“El Gobierno no frenó una híper ni le ganó a la inflación, eso es una sanata del relato”, remarcó. Además, señaló que no hay un programa económico ni un planteo a la sociedad sobre cuál es el rumbo a tomar. «No se dedicó a formar un equipo ni a tener un programa», advirtió.

Respecto a la suba de precios, según explicó el extitular del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri, la inflación que heredó el gobierno libertario «nunca iba al 15.000% anual» y sostuvo que eso «no existió nunca». Sin embargo, aclaró que la situación económica que dejó la administración de Alberto Fernández no fue buena: «Que no hayan dejado una híper no exime a los que se fueron», enfatizó en diálogo con FM Milenium.

Además, adelantó que la inflación, que viene a la baja en los últimos meses, podría volver a subir: «Cuando al tercer mes te ponés contento porque la inflación da 5%, después 4%, decís: ¿Éste es el programa antiinflacionario? Mirá que se puede dar vuelta, si todavía no tenés arreglada la luz, el gas, los sueldos”, cerró.

Por otro lado, el economista habló de la salida del cepo cambiario, uno de los objetivos económicos del Gobierno cuya fecha aún no fue definida pero parece alejarse cada vez más. Melconian subrayó que no es una medida que se pueda tomar en el corto plazo.