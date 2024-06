Francos apuntó contra los gobernadores por Ganancias

(ADN).- Guillermo Francos anunció que el gobierno intentará que la Cámara de Diputados insista con el texto original del paquete fiscal y restituya el Impuesto a las Ganancias a los trabajadores. El jefe de Gabinete lamentó el revés en la votación en particular y culpó a los gobernadores por no haber alineado a los senadores para que voten Ganancias y Bienes Personales.

«Esos dos temas son los que más impactan en las arcas provinciales, todos los recursos que ingresan por esos dos impuestos son coparticipables», afirmó Francos.

«Yo he hablado con todos los gobernadores que querían hablar y todos estaban esperando esta ley para incrementar los recursos fiscales y equilibrar sus presupuestos. Entonces no se entiende que los senadores que representan a las provincias no hayan acompañado a sus gobernadores que estaban esperando estos fondos», lamentó.

«¿Cómo puede ser que los senadores que representan a las provincias, por ser kirchneristas, no hayan acompañado a los gobernadores que están esperando estos fondos?», cuestionó Francos en diálogo con radio Mitre.

El jefe de Gabinete adelantó además que el gobierno insistirá con las privatizaciones de las empresas públicas, pero lo hará a través de leyes aparte. «Presentaremos proyectos concretos sobre propuestas de concesión o privatización. Cuando uno habla de reforma del Estado tiene que hablar en serio», indicó.