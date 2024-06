El 2 y 3 de julio paro de UnTER. El reinicio del receso en dudas

(ADN). – El Congreso de UnTER que se reunió ayer en la seccional gremial de Villa Regina, aprobó un paro de 48 horas, para los días 2 y 3 de julio, al no aprobarse la oferta salarial del gobierno y de seeguir esta situación se plantean dudas para el reinicio de clases al término del receso invernal.

El sindicato docente también declaró al Plenario en sesión permanente y exigió la convocatoria urgente a una nueva reunión paritaria.

Se informó además que si el gobierno no convoca a una nueva discusión salarial y no realiza una propuesta acorde a los requerimiento del sindicato, el plenario definirá el no inicio de clases, luego del receso invernal.