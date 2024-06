Denuncian recortes del plan calor gas en Bariloche

(ADN).- La mesa de Barrios Populares Bariloche repudió el recorte del Plan Calor Gas que realizo el gobierno de Rio Negro «a quienes más lo necesitan». Hicieron referencia al «duro invierno» y el «brutal ajuste». La organización exigió la restitución del beneficio y adelantó que pedirán la intervención del intendente Walter Cortés.

«Lamentablemente son miles las familias que este año han sido excluidas de la posibilidad de acceder al Plan Calor y aun quienes pudieron acceder sufrieron un recorte en la cantidad de garrafas, en vez de recibir una por semana, recibirán dos por mes, una cada quince días», indicó la Mesa.

En un comunicado, aseguran que «en Bariloche gran parte de la población no cuenta con gas natural ni con los recursos económicos para poder conectarse. Se suma el hecho de que desde hace tiempo no se hacen nuevas conexiones en la ciudad. La realidad es que desde hace años el plan calor garrafas es una enorme ayuda que alivia el invierno en particular a los más humildes. El Plan Calor es un derecho adquirido por los y las ciudadanos de nuestra ciudad».

«A pesar del duro invierno que estamos atravesando, y el brutal ajuste que sumerge a las familias barilochenses en la pobreza, la Provincia de Rio Negro no sólo ha decidido realizar estos recortes sino que además ha brindado información incompleta y confusa cerrando los medios de comunicación habituales y obligando a las personas a hacer colas en la calle de hasta 4 horas para realizar las consultas y solicitudes» denunciaron, y aclararon: «Cabe recordar que el precio de una garrafa de 10 kg varía entre $15.000 y $ 30.000 y apenas alcanza para calefaccionarse por 3 o 4 días. Esta situación lleva a las familias a no tener alternativa más que pasar frio o tener que elegir entre la calefacción o la comida, en el contexto del tipo de frío que se transita en el riguroso invierno patagónico; a esto se le suma la histórica nevada que sufrimos a principios de mayo, de la cual aún queda nieve en muchos sectores».

«Por todo lo antedicho, responsabilizamos a la secretaria de Energía Provincial, Andrea Confini, (quien no se molestó en responder ninguno de los copiosos mail que le enviamos); y al gobernador Alberto Weretilnek por recortar recursos en el sector donde más se necesita, limitando la posibilidad de calefaccionarse a miles de familias barilochenses, demostrando una falta de sensibilidad alarmante», subrayaron.

Y concluyeron: «Exigimos la inmediata incorporación al Plan Calor a aquellos vecinos que fueron excluidos del beneficio y responsabilizamos a Confini y Weretilneck por los perjuicios que han causado en nuestras familias y le pedimos intervención de forma inmediata al Intendente Walter Cortés para defender a sus vecinos».