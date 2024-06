Contratos petroleros: el PJ respaldó a intendentes

(ADN).- El partido Justicialista emitió un extenso y duro comunicado contra el proyecto del Gobierno de Río Negro mediante el que pretende prorrogar las concesiones hidrocarburiferas. Respaldó a los intendentes -como Catriel- en sus reclamos. Alertó sobre el «bono», la perdida de regalías, los puestos de trabajo y la producción.

La conducción del PJ alertó que la iniciativa que tratará el Parlamento no es una prórroga, sino que «esconde» una renegociación. Se quejó de la falta de «transparencia» en este proceso, y pidió al gobernador Alberto Weretilneck a la comisión de renegociación vigente de los contratos petroleros.

El documento

El Partido Justicialista expresa su preocupación ante un nuevo avance el poder ejecutivo provincial pretendiendo otorgarse toda la suma del poder en la definición de la continuidad de la política energética e hidrocarburifera. A través del proyecto N 635-24 presentado ante la Legislatura de la Provincia , el Gobernador encubriendo una NUEVA RENOGOCIACION DE LAS CONCESIONES HIDROCARBURIFERAS , bajo el supuesto de mera prorroga de los plazos de las concesiones pretende la autorización para que la Secretaria de Energía y Ambiente de la provincia defina el futuro de las Concesiones Hidrocarburíferas de los próximos diez años.

Bajo el supuesto procedimiento de ´prorroga´ se esconden renegociaciones de las cláusulas de los contratos vigentes, cambiando los términos y condiciones de las concesiones de explotación y exploración de áreas hidrocarburíferas, habilitando al Gobernador a través de la secretaria de Energía a modificar e incluso condonar regalías, cánones, tributos , bonos y renegociar todos los compromisos acordados en las concesiones actuales en negociaciones directas con las empresas y modificando la distribución de los ingresos perjudicando seriamente a los municipios, principalmente los productores, SIN NINGUN LINEAMIENTO DE CARÁCTER OBJETIVO.

Asistimos a un proceso que excede una mera prórroga del plazo de las concesiones, donde no son claros los procedimientos, sino que además carecemos de manera absoluta de la información con la que se cuenta para tomar este tipo de definiciones que comprometen nuestro futuro, en una de las actividades productivas de mayor relevancia para la provincia. No se ha cumplimentado con las leyes que garantizan el acceso a la información pública, no se expone cual es la situación de las concesiones vigentes, si han cumplido o no sus planes de inversión y sus compromisos de remediación ambiental. Desconocemos que criterios objetivos se utilizaran para determinar el denominado “Bono de prorroga” , cuáles serán los bonos, tributos, compromisos que van a imponerse, eliminarse o imponer reducciones, y que a la postre se propone repartir entre municipios , existiendo total incertidumbre respecto de los demás tributos acordados en las concesiones actualmente vigentes.

Los municipios se verán afectados por las facultades que pretenden darse al gobernador de condonar regalías, cánones, tributos , bonos y renegociar todos los compromisos acordados en las concesiones actuales. Estas decisiones se pretenden desarrollar de manera unilateral pero, al ser recursos coparticipables, serán los gobiernos locales quienes más sufran los impactos de estos ¨acuerdos¨ disminuyendo sus ingresos mensuales. Porque si hay algo que está claro en el proyecto es la nueva forma de distribuir los fondos ingresados , con la certeza que es únicamente respecto del denominado “Bono de prorroga” y si lo comparamos con el “bono fijo” de las renegociaciones anteriores, se lo pretende distribuir con porcentuales muy inferiores a los que obtuvieron los municipios petroleros desde siempre , perjudicándolos gravemente , sumado a que de los demás aportes , bonos y beneficios actualmente vigentes, el proyecto solo refleja silencio e incertidumbre.

Por estos motivos desde nuestro partido acompañamos y respaldamos las gestiones de nuestras intendentas e intendentes, que reclaman por los recursos que corresponden a sus territorios y a sus pueblos y esperamos de parte del gobierno la voluntad de volver a replantear el esquema de distribución y de no avanzar sobre la construcción de mecanismos unilaterales de toma de decisiones que no hacen más que poner en duda la transparencia de los procesos.

Por último, y ante la enorme crisis de empleo y recesión que atraviesa nuestro país y nuestra provincia denunciamos que el proyecto en análisis quita, en relación a la normativa vigente, compromisos a las empresas en materia de contratación de mano de obra local (se elimina el compromiso establecido en un 80%) y elimina el compromiso de compre local. Esto es un enorme impacto para nuestro pueblo, que espera que las inversiones y el desarrollo sobre nuestros recursos naturales, derive en posibilidades de empleo, de inserción y de mejoras de la calidad de vida, pero es también un golpe durísimo a las PYMES y empresas locales y regionales y al desarrollo de nuevas empresas que puedan ir creciendo en vinculación con el desarrollo de la actividad hidrocarburifera en Rio Negro.

Como fuerza política que busca mejorar las condiciones de producción y de inserción de nuestra provincia en el país, que defiende el empleo, el trabajo y la producción de valor agregado como ejes centrales del desarrollo de nuestro pueblo. Como fuerza política que entiende, con perspectiva de futuro el valor estratégico de las riquezas de nuestro suelo y la potencialidad que las decisiones que hoy pretenden tomarse entre gallos y medianoches tienen para la próxima década, planteamos que NADA BUENO PUEDE GENERARSE DE PROCESOS QUE NO SE SOSTIENEN DE MANERA TRASPARENTE Y CLARA, SIN INFORMACION, SIN RIGOR TECNICO QUE EL SECTOR HIDROCARBURIFERO REQUIERE Y OPACANDO LA PARTICIPACION MUNICIPAL Y CIUDADANA . Asimismo instamos al Gobernador Alberto Weretilneck a que convoque como corresponde a la comisión de renegociación vigente de los contratos petroleros, convoque a la ciudadanía en general y particularmente a los intendentes e intendentas que verán afectados los recursos municipales, a trabajar de manera colectiva, como ya lo hemos hecho en nuestra provincia durante los anteriores procesos de renegociación, para establecer parámetros, criterios y estándares claros para que los ingresos por actividad hidrocarburifera y su distribución en nuestra provincia tengan la transparencia y la legitimidad que amerita una actividad tan relevante y estratégica para impulsar el desarrollo provincial y municipal de manera colectiva y equitativa.