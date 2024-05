Weretilneck anunció obras en el aniversario de Allen

(ADN).- El gobernador Alberto Weretilneck presidió el acto del 114° aniversario de Allen y los festejos del 25 de Mayo, donde hizo un llamado a la integración provincial y municipal remarcando la necesidad de proyectos integrales para el desarrollo y bienestar de los rionegrinos.

Entre los anuncios, adelantó la construcción de un nuevo polideportivo en la zona sur de la ciudad y detalló el desarrollo de obras educativas, de gas, de agua y de acceso a la vivienda, así como mejoras en infraestructura deportiva, destacando el compromiso de trabajar conjuntamente durante su mandato para lograr una verdadera integración.

Además del intendente Marcelo Román, participaron autoridades provinciales y municipales, y los legisladores Lorena Matzen, Ariel Bernatene, Natalia Reynoso y Javier Acevedo.

“Quiero manifestar mi compromiso una vez más frente al pueblo de Allen, de que trabajaremos en conjunto y coordinadamente los próximos tres años y medio para que este tiempo no sea un tiempo perdido, para que este tiempo sea un tiempo de verdadera integración municipal y provincial”, remarcó.

Adelantó: “Como digo siempre, no hay comunidad, no hay ciudad si no hay instituciones fuertes. Por ello, y teniendo en cuenta el rol social que tienen los clubes sociales y deportivos, vamos a construir un nuevo polideportivo para que la zona sur de la ciudad tenga también la posibilidad de compartir espacios cerrados a lo largo del año para todas y todos”

En cuanto a las obras escolares, Weretilneck anunció trabajos a partir de junio para las escuelas N° 172, N° 27 y N° 335. Asimismo en agosto, comenzarán tareas de la Escuela Laboral 3, la Escuela 299 y la Escuela Primaria 23.

En el ámbito de la infraestructura, informó que en agosto se reiniciará la obra de gas en el barrio 11 de noviembre, resolviendo la falta de gas para 200 familias con una inversión de 200 millones de pesos. Además, se firmará un convenio para una nueva red de agua en el barrio Aeroclub.

En relación a las viviendas, Weretilneck destacó la importancia del acceso a la tierra y la vivienda y aseguró que mediante el programa Suelo Urbano, la provincia participará y financiará obras de infraestructura en conjunto con la municipalidad, basándose en el Master Plan implementado en Viedma y Cipolletti. Estas obras incluirán servicios de agua, electricidad y gas.