Martín salió a responder las declaraciones de la legisladora Patricia Mc Kidd, su competidora en la interna. Por CNN Radio Roca, contestó punto por punto. Y avanzó en otras consideraciones sobre las diferencias entre las listas que pugnan por el partido que fundó Mauricio Macri. «No nos da todo lo mismo, somos una alternativa de cambio con identidad», aseguró.

-Hay posibilidad de unificar listas?

No hay posibilidad de armar una lista única, ya que cada línea interna presentó sus boletas. Estamos listos y preparados para ir a la compulsa del 19 de mayo. Si existiera esa posibilidad alguien de la lista de la legisladora Mc Kidd levantaría el teléfono, pero eso no sucedió. Entonces creo que la interna es una decisión sana, que terminará de dirimir los liderazgos políticos en un partido que, después de haber dejado el poder e intentar con Patricia Bullrich llegar a la presidencia, la amplia mayoría del PRO está involucrado en un proceso en el que quiere que al presidente Javier Milei le vaya bien. Lo que se dirime en esta interna entonces, es qué matiz le damos a este PRO para que no sea subsumido dentro de La Libertad Avanza y en esto de compartir electorado, qué representa cada uno y qué le ofrece cada uno -en este caso- a los afiliados. Y después sí, salir a la cancha a buscar seducir un electorado más general, pero el primer paso es la cuestión interna.

-Por qué pidieron un veedor nacional?

Porque hay actitudes de la Junta Electoral que son absolutamente parciales, entonces pedimos que un veedor, y eventualmente nos reservamos como tribunal de alzada la Junta Nacional Electoral, para que puedan impartir justicia. Notamos que la Junta Provincial tomaba decisiones a favor de la otra lista, especialmente en el proceso de impugnaciones.

-Cual es la propuesta de su sector?

Creer que se está más cerca de la gente porque se viene de lo privado es una falacia. Está la moda como que si se viene de lo privado mejor, y después terminas siendo diputado nacional y presentaste doce proyectos de resolución en todo tu accionar. El tema es qué representamos y qué ha hecho cada uno por el partido. Hoy, los afiliados saben que votando a nuestra lista están respaldando a la boleta única de papel, a la ficha limpia, a la pelea que dimos para que sequen el barbijo de las escuelas cuando se habían enamorado de la cuarentena, a la emergencia educativa, a la denuncia del avión sanitario de la provincia, ahora estamos proponiendo que el IPROSS no mantenga de rehenes a todos los empleados públicos, es decir, representamos eso en el PRO, acción, trabajo y nuestros actos hablan de eso. Lo otro no se conoce, para colmo no están en el bloque de PRO. Es muy raro de explicarle al afiliado que un legislador que se va del bloque del PRO, que responde a Aníbal Tortoriello que quiere ser candidato a senador y gobernador en un momento donde todo el mundo la pasa mal, la Argentina está complicada y nuestra provincia ni hablar, y ellos están por la radio lanzando las candidaturas a senador y gobernador… a mi me da vergüenza ajena».

-A futuro, donde ponen los limites a un acuerdo con La Libertad Avanza en Río Negro?

Primero creemos que los acuerdos se toman de forma orgánica, no son de manera personal. Segundo, veremos cuáles son las decisiones a nivel nacional que va tomando el PRO de la mano de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, y acá en la provincia veremos cómo traducimos alguna posibilidad de acuerdo con La Libertad Avanza. Todo lo que hacemos en la Legislatura y en nuestra militancia diaria desde el PRO, es a favor del gobierno de Javier Milei. Los acuerdos de tipo personal que hagan uno con otro dirigente no deberían tener mayor peso. Hoy hablar de candidaturas al 2025 me da pudor, no es el momento, es el momento de trabajar. Y cada uno debería demostrar con su trabajo a qué se dedica y por qué la gente nos puso acá. A mi me dieron una responsabilidad que espero honrar. Todos los días me levanto pensando cómo puedo cumplir con ese mandato ciudadano, y hay otros que se levantan para ver cómo les va en su actividad privada, siguen estando en su negocio como si la gente les hubiera dado un voucher en blanco para que se fueran de vacaciones a la Cámara de Diputados.

-El peronismo unido pidió no votar la Ley Bases en el Senado. Cuál es su mirada?

Nuestra mirada es que la Ley Bases tiene que ser aprobada, por supuesto. El Senado tiene que tomar, lo mismo que pasó en Diputados, el mandato ciudadano y ese fuerte respaldo que tiene el presidente Milei. No le pueden negar la posibilidad que esta reforma avance. Después, el peronismo que le reclama a Silva eso, debe estar en contradicción con el sector de Juntos Somos Río Negro que inventaron el famoso gran acuerdo que fue un verdadero mamarracho, habiendo modificado las reglas electorales de esta provincia, para que de esa manera acomodaticia que tiene Juntos, llevar un poco radicalismo, un poco de peronismo, un poco de todo lo que anda dando vueltas por ahí para poder ganar un elección. Bueno, hoy, las consecuencias están allí. Mónica Silva está entre la espada y la pared porque la provincia necesita tener buena relación con el gobierno nacional, que por otra parte no logra el gobernador que ha perdido ese talento de irse acomodando de acuerdo al gobierno nacional, porque enfrente tiene a alguien disruptivo que no cree en estas cosas de rosca y de la política como se la conocía habitualmente. Entonces, el gobierno está con ese problema. Silva tiene la oportunidad, como la tuvo Agustín Domingo, de acompañar el cambio en la Argentina. Creo que Mónica Silva debería votar la Ley Bases como probablemente lo haga el gobernador de Chubut con algunos matices. Creería que a las tres vertientes del PJ no le vana dar mucha bolilla.