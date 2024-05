(ADN).- El vicegobernador Pedro Pesatti pidió poner el acento en los puntos en común y dejar atrás las diferencias para consolidar políticas públicas para la Provincia. Aseguró que el «gran acuerdo no está en crisis». Puso la mirada en este tiempo de «tantas dificultades, con tanto viento en contra» para Río Negro. Y ratificó que «hay que construir acuerdos».

Pesatti fue consultado por la crisis del gran acuerdo a partir de los cruces entre sectores del peronismo y de Juntos.

«En el arte de la política lo más importante es compatibilizar proyectos con quien piensa distinto a uno. Hacer política con quien piensa igual es lo más fácil del mundo. Por lo tanto, como apasionado que soy de la política, siempre me interesa poder compartir, con quien no tiene la misma mirada que yo, las cosas que pretendo para mi provincia. En consecuencia, no hay ningún acuerdo en crisis», señaló en radio Seis.

El vicegobernador indicó que «el acuerdo tiene que ser siempre una búsqueda permanente en todo tiempo y lugar, para poder llevar adelante adelante las cosas que se necesitan, y sobre todo las que la realidad nos esta exigiendo. En un tiempo de tantas dificultades como la actual, con tanto viento en contra para la provincia, más que nunca tenemos que enfatizar esa necesidad de construir acuerdos con quienes quieran compartir con nosotros ese camino común que tenemos que transitar para que la provincia esté un poquito mejor cada día, y en lo posible, mucho mejor cuando terminemos nuestro mandato».

«Para eso, por supuesto, nosotros solos no podemos y tenemos que hacerlo siempre con quienes estén dispuestos a compartir ese desafío. Y creo que el gran acuerdo rionegrino no es una cuestión que depende de un momento particular, sino que es una actitud permanente que uno tiene que tener para ir construyendo las políticas públicas, las soluciones y enfrentar los problemas que a diario la provincia nos propone», agregó en el reportaje.

-La asociatividad política no está libre de tensiones, pero imaginó frases tan fuertes como las de Doñate?, le preguntaron.

«No las comparto, no sólo por su contenido sino por el momento. Y lo digo con mucho respeto, me parece que estos son tiempos en donde quienes podemos tener algunos puntos en común, tenemos que poner el acento allí, en lo que tenemos en común, y no en las diferencias que normalmente tenemos las personas. Creo que en general, el gran desafío de este tiempo es acentuar las afinidades y olvidar las diferencias. El momento actual es tan crítico que obliga a eso, y sanamente tiene que suceder eso, que olvidemos las diferencias y las dejemos de lado por un ratito, para poner el acento en aquellas cosas que son afines, que tenemos en común y que nos pueden permitir articular una acción de un trabajo compartido para resolver los problemas que hoy tenemos», concluyó.