Ley Bases: Weretilneck justificó el voto de Domingo

(ADN).- «Nosotros consideramos que no se generaban mayores perjuicios a la provincia de Río Negro, así que decidimos acompañar”. Así, el gobernador Alberto Weretilneck, justificó el voto del diputado nacional de Juntos Somos Río Negro, Agustín Domingo, en favor de la Ley Bases del presidente Javier Milei. Y marcó solo tres aspectos -de los más de 300 que contiene el paquete que la Casa Rosada envió al Congreso-, para respaldar la postura de su partido.

En diálogo con la prensa en Bariloche, luego de un acto de entrega de viviendas, Weretilneck aseguró: «nos habíamos planteado tres objetivos: que los trabajadores no vuelvan a pagar Ganancias; mantener el subsidio por zona fría en el gas; y el régimen de incentivo a las grandes inversiones».

Y explicó que en el ítem Ganancias «nos mantuvimos firmes, pero lamentablemente no pudimos evitarlo, por los partidos nacionales y el norte del país que no paga, pasó lo que pasó. Mantener el subsidio por zona fría en el gas, eso se logró. Si bien habrá aumentos, no en la proporción que podría haber pasado. Y el otro aspecto era el régimen de incentivo a las grandes inversiones que, para la provincia, a la luz de los grandes desafíos que tenemos, con el gas y el petróleo, es importante tenerlo».

Consultado acerca de si los logros conseguidos fueron moneda de cambio para apoyar la norma impulsada por el oficialismo, Weretilneck manifestó: “En este tipo de leyes es así y no hay que horrorizarse”. “Nosotros consideramos que este es un esquema de intereses de parte del Gobierno nacional y de las provincias. Consideramos desde la aplicación de la ley Bases, teniendo en cuenta estas cosas y que no se generaban mayores perjuicios a la provincia de Río Negro, es que decidimos acompañar”, agregó.