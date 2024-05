El mercado le exige un plan B al presidente Milei

(Por Fernando Alonso*).- El mercado empieza a pensar en la necesidad de un Plan B del Gobierno frente al fracaso en la capacidad de lograr consensos políticos que permitan garantizar el plan de ajuste y las primeras encuestas que dan cuenta de la tenue pero sostenida caída de la imagen positiva del presidente Javier Milei, que van teniendo impacto en el mercado financiero donde la corrida de la semana pasada ya elevó de 6 a 8 puntos la expectativa de inflación del segundo semestre. La opinión del mercado se va formando en base a los distintos informes de consultoras y agencias bursátiles, que en estas últimas jornadas llegaron a los despachos de ejecutivos de empresas y operadores de mercados.

La falta de vocación política del Gobierno para lograr consensos que se expresen en la sanción de la ley bases en el Senado está en los informes como el tema dominante. Sin acuerdo político se sigue considerando extremadamente frágil la pax cambiaria y la desaceleración de la inflación de la primera mitad del año. “Urge preguntarse qué sucedería en caso de que la Ley no pase el Congreso, la actividad no se recupere y/o las condiciones internacionales se recrudezcan”, advirtió este lunes en su informe a clientes el banco corporativo CMF.

La entidad valoró la “convicción del Gobierno” y señaló que en “las declaraciones del presidente y el equipo económico se puede observar el convencimiento de hacia dónde debe ir e irá la economía del país”. También destacó que “los mercados operan en línea con la visión del Gobierno (a pesar del desliz de la última semana)” pero enseguida advirtió que “eso puede cambiar rápidamente, poniendo en riesgo cualquier escenario de estabilización”. “Si bien es importante que los hacedores de política muestren seguridad sobre el futuro de su programa económico, luce igual de importante brindar un reaseguro (plan B) en caso de que la situación no salga como se espera”, consideró. La entidad reclamó al equipo económico que presente “una hoja de ruta con distintos escenarios”.

En tanto la consultora Quantum, del economista y ex funcionario Daniel Marx, estimó que la disparada de los dólares financieros de la semana pasada generó un incremento de la expectativa de inflación y de devaluación. La tasa inflación implícita esperada registró aumentos del orden de 60-80 pbs en el tramo más corto, y pasó de una estimación mensual de 4,5% en el segundo semestre a una tasa de inflación promedio mensual del 5,2%. El cambio de expectativa se dio en un plazo de diez días, marcando el impacto de la crisis financiera.

Un comportamiento similar se nota en las tasas implícitas de devaluación del tipo de cambio oficial según cotizaciones de futuros, con aumento promedio de 40-60 putos básicos entre períodos. La Tasa Efectiva Anual (TEA) para una inversión en pesos con vencimiento en julio próximo es 3,8%, cuando 10 días atrás era 3,3% (+47 pbs). Para el mismo plazo, la TEA de devaluación del tipo de cambio oficial aumentó 75 puntos básicos, al pasar de 2,5% a 3,3%.

Para Quantum, este cambio de expectativa se registra a partir de la última baja de la tasa de referencia del BCRA que “para algunos hoy es percibida como desalineada de las expectativas de devaluación e inflación”.

Los motivos que cita son: la expansión de la oferta monetaria por las compras de divisas que viene haciendo el BCRA a los exportadores, que luego dolarizan en el MEP y que puede incidir sobre la expectativa de devaluación del tipo de cambio oficial y los ruidos detrás de las dificultades para lograr la aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal. En ese clima de inestabilidad financiera, pese a que la semana arrancó alejada de los picos de las últimas jornadas, se conoció la última encuesta de Zuban Córdoba que mostró una ruptura de prioridades entre el discurso y accionar de Milei en temas internacionales y la opinión de los argentinos.

Los países elegidos por Milei para agredir son los que mejor imagen pública tienen y, por el contrario, hay una mayoría clara que considera irrelevante el alineamiento con Estados Unidos e Israel. Los países más prestigiosos según esta encuesta son Alemania y luego tres países agredidos por Milei: Brasil, España y China. Recién en cuarto lugar de preferencia de los argentinos está Estados Unidos e incluso Rusia tiene mejor imagen que Israel.

“La cercanía del presidente con EEUU e Israel es interpretada como irrelevante por el 52.9% y el apoyo a Israel por el 59.3%”, expresó la consultora en su informe. Esa pérdida de percepción de lo que reclaman los argentinos que lo caracterizó en la campaña electoral se empieza a reflejar también en las respuestas sobre cuestiones locales. El 74% opina que “el ajuste lo estamos pagando todos” y el 65% está en desacuerdo con que “los salarios empezaron a ganarle a la inflación”. El 41% dice que llega a fin de mes con lo justo y el 41% no llega a fin de mes. No obstante, la imagen del presidente no ha sufrido grandes variaciones, según la consultora; y la mirada positiva bajó casi 1 punto a 46,6 mientras mantiene una imagen negativa del 52%.

