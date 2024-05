(ADN).- El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, defendió la exportación de GNL por Río Negro. Fue en el Hotel Libertador, en uno de los tradicionales almuerzos del Club del Petróleo, que nuclea a los principales referentes del sector de Oil & Gas en la Argentina, donde realizó una presentación sobre el potencial y los desafíos que se deberán sortear para aprovechar todo el potencial que posee Vaca Muerta, y que la Argentina se convierta en un país exportador de Gas Natural Licuado (GNL) a nivel global.

Figueroa se metió en el debate que se abrió ni bien se promocionó el proyecto del Régimen de Promoción de GNL a partir de la iniciativa YPF-Petronas, que ya tiene media sanción de Diputados. El año pasado, comenzó una pulseada que se reanudó con el debate de la Ley Bases a propósito del RIGI -la norma de las grandes inversiones- y la reactivación de la iniciativa. Bahía Blanca puja porque esa exportación se haga a través de su puerto, y Río Negro ofrece su salida al mar, que conjuga con el oleoducto Vaca Muerta Sur.

En ese contexto se refirió al proyecto de GNL y a la posibilidad de exportarlo a través de Punta Colorada, en Río Negro, y advirtió: “Creemos que es muy importante lograr el GNL, por eso nuestra oferta debe mejorar. Estamos convencidos de que el GNL tiene que salir desde el puerto de Río Negro y debemos lograr que el proyecto sea Net Zero. No existe otra posibilidad. Tenemos comunicación con el gobierno de Taiwán y ellos nos dijeron que van a comprar en donde exista net zero. Y esto también lo solicitarán otros países”.

En esa misma línea, el mandatario neuquino precisó que “esto requerirá de un trabajo en conjunto que debemos realizar con toda la industria. Nosotros ya estamos trabajando para poder lograr disminuir la huella de carbono con los bosques implantados en toda la cordillera, y también con el gobierno de Israel para poder lograr que, a través del sistema de riego, podamos forestar en la zona de Vaca Muerta. Creo que esto nos va a dar otro tipo de valores para competir en el mundo. Tenemos que ser eficientes y disminuir costos”.

También, expresó: “Queremos que haya competitividad porque tenemos que competir con el mundo. Más allá de la medida que tomó el presidente de Estados Unidos, de restringir las importaciones de GNL, sabemos que esto puede ser temporario. Nosotros debemos dar certeza de que vamos a trabajar con una política de Estado a largo plazo y darles seguridad a quienes puedan demandar el GNL”.

Exportación

Respecto a la posibilidad de exportar GNL a través de Río Negro, Figueroa afirmó que es importante que la provincia vecina también tenga oportunidades. “Son tres gasoductos Néstor Kirchner los que se tienen que realizar y si se sigue por la huella que se hace el ducto Vaca Muerta Sur creo que existe una gran ventaja”.

En ese sentido, también habló de la posible salida por Chile hacia el Pacífico y sostuvo: “Tenemos una ventana de tiempo. En todas las góndolas que lo podamos poner es bienvenido. Y en cada góndola que nosotros podamos agregar valor, mejor aún. Por eso también invito a quienes realizan inversiones en Neuquén a que visualicen a la zona de Zapala como un lugar de inversión”.

Condiciones

Figueroa manifestó que será necesario que exista la licencia ambiental y social para poder elaborar los ductos. “No existe un proyecto económicamente rentable si no se trabaja la sustentabilidad social y ambiental”, marcó.

También que “el GNL requiere algunas medidas fiscales. Un 75% del capítulo de hidrocarburos de la Ley Bases ha sido trabajado por el equipo técnico de la provincia de Neuquén por eso lo vemos con buenos ojos. Además, creemos que para lograr el GNL debemos tener el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) sancionado. Estamos convencidos de que se debe aprobar el capítulo de hidrocarburos y que el RIGI facilita”.

A su vez, planteó que la política debe ser eficiente y ser un catalizador para mejorar el ritmo de las inversiones que tienen que hacer las empresas. “Hay medidas fiscales como la apertura de las importaciones que son necesarias y sobre todo en esta ventana de tiempo que tenemos para producir y generar hidrocarburos”, puntualizó.

Incentivos para la explotación de los yacimientos maduros

Figueroa también se refirió al Proyecto Andes -el proceso de venta y cesión de 55 áreas convencionales operadas por YPF en seis provincias petroleras, entre las que se encuentra Neuquén- y adelantó que “se está trabajando para que algunas empresas neuquinas que quieran participar en la licitación de las áreas de YPF tengan una ventaja en la competencia de valores. Les vamos a rebajar las regalías para que puedan ser mucho más competitivas. Queremos que empresas neuquinas participen en forma de UTE”.

En ese sentido planteó que “el objetivo es quelas empresas puedan dar un salto con un apalancamiento del sistema financiero con nuestro Instituto de Desarrollo Productivo donde específicamente vamos a subvencionar tasas para las pymes neuquinas”.

(Con información de EconJournal)