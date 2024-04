Weretilneck: «Debemos administrar nuestras rutas»

(ADN).- Alberto Weretilneck ratificó que, junto a su par neuquino Rolando Figueroa, solicitarán al Gobierno nacional la provincialización de las rutas 22 y 151. Lo hizo ayer, en el marco del acto aniversario de la fundación de las ciudades de Viedma y Carmen de Patagones. Allí, confirmó lo dicho en el Foro de Vaca Muerta. El objetivo es poder generar el mantenimiento y las mejoras requeridas mediante fondos de inversión privados.

“Estamos convencidos, las dos provincias, que lo mejor es que sean rionegrinos y neuquinos quienes administren nuestras propias rutas, porque está claro que los gobiernos centrales no entienden la importancia que tienen para nosotros y tampoco le prestan atención”, dijo el Gobernador. “Hace más de 20 años que los gobiernos nacionales, no importa el signo político o partidario, no pueden terminar la ruta. El nivel de mantenimiento es lamentable, basta de dar vueltas, necesitamos una solución definitiva”, sostuvo.

Weretilneck adelantó que “apenas tengamos la propuesta consensuada entre las dos provincias la transmitiremos al gobierno nacional”

El Gobernador habló sobre una gestión mixta público-privada con financiamiento a través de la concesión de obra pública, en otros casos a través del sistema de peajes, “esencialmente financiado y pagado por quienes usan las rutas y no son habitantes de Río Negro, ni de Neuquén”.