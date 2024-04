Paritaria docente: cuarto intermedio hasta el viernes

(ADN). – La paritaria docente pasó a cuarto intermedio, hasta el viernes, según propuso el ministerio de Educación, con una propuesta salarial presentada anoche, que respondió parcialmente a las exigencias del último Congreso de UnTER, y que no incluyó aspectos sustanciales, como el blanqueo del saldo de los 90.000 pesos no remunerativos.

Sobre los montos fijos no remunerativos de $100.000, $120.000 y $140.000, por agente y por escala de antigüedad, incorporados en la propuesta anterior, el Ministerio aceptó realizar su liquidación según criterio FONID, retroactivo a los haberes del mes de marzo. La diferencia del mes de marzo se liquidará por planilla complementaria y se abonará el próximo 17 de abril.

En relación a la revisión de la movilidad docente, la propuesta gubernamental sólo fijó la actualización del monto abonado en concepto de combustible, que pasará a liquidarse a $900 por litro de nafta súper, pero no contempló la exigencia de una modificación integral del Decreto 530/08, que hoy no considera los costos de la movilidad real, no incluye a docentes de todos los niveles y modalidades, ni la quita del tope de kilómetros mensuales cubiertos, entre otros aspectos.

La oferta también contempla un cambio en la fórmula de cálculo de la ubicación docente, y propone incluir el concepto de antigüedad, además del sueldo básico y la zona.

Según el gremio, la propuesta continua siendo insuficiente porque no da respuesta a multiplicidad de reclamos pendientes, en particular, con la exigencia de incorporación al básico de los $70.000 restantes del bono de 2023. Tampoco responde al requerimiento del Congreso de UnTER de revisar la fórmula de cálculo para la dedicación exclusiva, cuyo monto quedó totalmente desfasado. También se planteó la necesidad de incorporar el 20% de ubicación para todas las instituciones escolares que hoy tienen ubicación A.

Ante el achatamiento de la pirámide salarial, se requirió avanzar en una revisión urgente del nomenclador docente, trabajando sobre la incorporación de puntos para sostener tanto el criterio de “a igual trabajo, igual remuneración” como el reconocimiento de los cargos escalafonarios docentes con mayor responsabilidad, no sólo pedagógica sino institucional-organizacional, que debe reflejarse también en lo salarial.

Por otra parte se informó que el Congreso Extraordinario que se iba a realizar el jueves 11, en la Seccional Almafuerte, fue postergado para el martes 16 de la semana próxima