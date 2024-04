Milei destinará el 15% del PBI al sector privado

(ADN).- El presidente Javier Milei aseguró ante los empresarios convocados por el Foro de Llao Llao que “la recuperación económica vendrá de la mano del crédito» e indicó que «el ahorro fiscal permite recuperar 15 puntos del PBI que antes consumía el Estado» y que «ahora servirán para financiar al sector privado, en un tema de crowding in».

Ayer, en Bariloche, el jefe de Estado asistió a un encuentro con los empresarios más importantes de la Argentina, muchos de los cuáles pertenecen al «círculo rojo». Muchos forman oligopolios o monopolizan mercados compras on line, prácticas contrarias al liberalismo que practica Milei.

El Presidente comenzó su disertación haciendo referencia a la difícil situación que debió enfrentar al hacerse cargo del Gobierno con déficits tanto en el Tesoro como en el sector externo, sin reservas, con excesos de pesos en la economía y con una inflación mayorista del 17.000% anual, entre otros desequilibrios.

En ese contexto justificó la aplicación de una política de shock ya que, explico, “no había margen para el gradualismo”.

Milei precisó que su programa de estabilización se basó en la política fiscal (aplicación de la motosierra y la licuadora), la política monetaria (licuadora)para absorber el sobrante de pesos y la política cambiaria mediante el ajuste de tipo de cambio.

“Estas políticas dieron lugar a un ajuste sin precedentes de 13 puntos del PBI, resultantes de una corrección de 7 puntos en el déficit del Tesoro y otros 6 puntos del cuasi fiscal (paso de 10% a 4% del PIB)”, aseveró.

Además de la recuperación de las reservas, el Presidente destacó la desaceleración de la inflación que paso del 54% mensual en diciembre a 5,4% en marzo. En tanto que el minorista pasó de un pico de 25% a fin de año a ubicarse en torno al 10% y en un dígito si se descuenta el efecto del reacomodamiento de determinados precios relativos.

Las frases destacadas

-«Nos encontramos con un déficit de 17 puntos del PBI. La base monetaria se podía cuadriplicar en un día. Eso terminaba en hiperinflación”.

-“El Gobierno anterior emitió 13 puntos del PBI”.

-“Este Gobierno realizó el ajuste fiscal más grande de la humanidad”

-“Heredamos vencimientos de deuda por 25.000 millones de dólares y en pesos por el equivalente a 90.000 millones de dólares”.

-“Teníamos las peores crisis de la historia, todas juntas el 10 de diciembre”.

-“Para hacer gradualismo por sobre todo hay que tener tiempo y financiamiento (dos aspectos que no teníamos)”.

-“No creo en una economía dirigista”.

-«Estamos generando las condiciones para que Argentina vuelva a crecer, del resto se van a encargar ustedes».

-«Cuando pasas de una economía híper socialista a una economía de mercado podés tener problemas adicionales propios de esta transición».

-“¿Porque quieren tocar el tipo de cambio?”.

-“El DNU y la Ley Bases tienen un solo defecto: van contra los ´curros´ de los políticos”.

-«Lo del aumento de los senadores no fue una derrota de Milei, fue una victoria: quedaron en evidencia una vez más».

-«No me voy a conformar con ser como Alemania, quiero ser como Irlanda. Quiero una profunda revolución liberal”.

-«Primera parte del crecimiento será rebote, crecimiento por descapitalización».

-«El 15% del PBI que antes se lo llevaba el Estado en déficit fiscal para actividades parasitarias vuelve al privado para inversiones productivas».

-«Los que tienen el poder de sacar a la Argentina adelante, cambiando el futuro y creando riqueza son los empresarios, los emprendedores, no un político».

-«El futuro será con mucha baja de impuestos».