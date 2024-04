¿Llegará el operativo seducción a Río Negro?

(ADN). – Medios nacionales opinan que la Casa Rosada negocia con gobernadores por fuera del peronismo y Juntos por el Cambio, en un operativo seducción que tiene al ministro del Interior, Guillermo Francos, como principal operador, quien a su vez tendrá que lidiar con territorios donde persisten los resquemores contra el gobierno de Javier Milei, aunque varias provincias dan por aprobado el proyecto y ya delinean el día después.

Entre los check, el oficialismo ya cuenta con la totalidad de los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC), un scrum de 10 nombres que, de no aparecer ningún cisne negro, apoyarán el texto sin divergencias de peso. Ese pelotón tiene a algunos dirigentes más convencidos que otros. Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Jorge Macri (CABA) encabezan la buena sintonía con La Libertad Avanza (LLA), según publicó Ámbito.

Cuál es la estrategia. Convencer a viejos aliados del PJ para garantizar el aislamiento de Unión por la Patria (UP) y asegurarse la aprobación de la ley ómnibus versión pocket y aquellos que quedaron del otro lado del muro y que los define su perfil provincialista como Claudio Vidal (Santa Cruz); Martín Llaryora (Córdoba); Gustavo Sáenz (Salta); Rolando Figueroa (Neuquén); Hugo Passalacqua (Misiones) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

Otras figuras posibles son Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Raúl Jalil (Catamarca), ambos dentro del espectro peronista. Osvaldo Jaldo (Tucumán), en tanto, negocia por su cuenta la restitución del capítulo de biocombustibles, pero reafirma su alineamiento con Nación.

Pero, con Milei nada es previsible. La difícil tarea de Francos tiene también que lidiar con las expresiones del Jefe de Estado, que ayer llamó “ratas” a los senadores que votaron el aumento de sueldos en la cámara alta. Todos en el radar a convencer y los necesita.

Al interior de ese bolillero, Llaryora ya anticipó que el nuevo proyecto «es votable» y sus diputados trabajan en sintonía con el Gobierno para pulir el texto final. Este viernes, el variopinto bloque Hacemos Coalición Federal, que comanda Miguel Pichetto y nuclea legisladores cordobeses, mantenía contactos con el oficialismo y fuerzas aliadas para despejar el camino a una votación que, según las estimaciones, tendría lugar a comienzos de mayo.

En el poroteo, Misiones cuenta actualmente con 4 diputados, todos enrolados en el bloque Innovación Federal, que comparten con otros cuatro legisladores del salteño Sáenz. Tiene, además, a dos de los tres senadores del distrito: Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

Francos se entrevistó con el santacruceño Vidal y el santiagueño Zamora. También participó de la cumbre de la Región Centro, junto a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Frigerio y Llaryora.

Pero, no todo está bien. Pese al voluntarismo que emerge en la superficie, subterráneamente todavía quedan rispideces. «Francos te dice a todo que sí, pasan dos o tres días y Milei te cambia de vuelta la bocha. Nuestros reclamos se mantienen», indicaron desde una administración provincialista.

«Esto es un día a día, todo puede cambiar y se está negociando en todos los frentes. Por ahora, ante nuestros reclamos, no vemos que esté cambiando nada con el Gobierno», dijo la fuente.

Weretilneck

Reflejo de ello fue el desplante que Alberto Weretilneck tuvo ayer con Javier Milei, cuando no asistió a recibir al Presidente, en su arribo a Bariloche, para participar del Foro del Llao Llao.

La relación con el bloque patagónico en particular es un tema álgido. Si bien la unidad de acción de la región se pausaría durante el tratamiento de la ley bases para que cada provincia tome una postura particular, no hay plena conformidad en ninguno de los distritos.

Santa Cruz, por ejemplo, aguarda que la administración nacional firme la Adenda XII, un documento que permitiría destrabar la parálisis en las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, dos obras fundamentales para el desarrollo provincial. A la vez, Nación mantiene la iniciativa de privatizar Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

«Con YPF nos dicen una cosa y después a todo el mundo la empresa les dice que se está yendo. Pasa lo mismo con YCRT: nos dicen una cosa y después le dan una nota a todo el mundo planteando una privatización parcial», protestó una voz patagónica.

La situación no es muy distinta en el norte. En Salta, Sáenz presiona para reincorporar el capítulo tabacalero al proyecto ómnibus reciclado. Aunque las provincias apelan a la flexibilidad del Gobierno y consideran que la ley será aprobada, el sol de mayo aún no asoma del todo.