Ley Bases: «5 mil rionegrinos no podrán jubilarse»

(ADN).- El legislador provincial de Nuevo Encuentro, Leandro García, advirtió que de aprobarse la nueva versión de la Ley Bases, más de 5 mil rionegrinos no podrán jubilarse ya que el texto propone, en su artículo 274, derogar la última moratoria previsional (Plan de Pago de Deuda Previsional) aprobada por la ley 27.705 en febrero de 2023.

«Aquellas mujeres que cumplan 60 años y varones que cumplan 65 años y no tengan los 30 años de aportes establecidos en la ley 24241, no podrán jubilarse. Solo podrán optar por una pensión no contributiva (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima, si demuestran una situación de vulnerabilidad social», explicó García.

«La ley 27.705 no solo no representó un costo fiscal significativo, ni deterioro el FGS (fondo de garantía de sustentabilidad) sino que permitió que aproximadamente 392.000 personas se puedan jubilar (64 por ciento mujeres) y 734.000 personas lo hagan al finalizar su vigencia en 2025», indicó García.

En Rio Negro el alcance potencial hasta finalizar su vigencia en 2025 era de 9.740 personas, que cumplen la edad jubilatoria desde mayo de 2023 a mayo de 2025 y no tienen los aportes, con éxito 3.972 ya pudieron iniciar su jubilación y 3.187 ya están cobrando.

Cabe destacar que en la provincia más del 80 por ciento de las mujeres que tienen una jubilación, pudieron hacerlo gracias a las distintas moratorias, y al reconocimiento de tareas de cuidado establecido por el decreto 475/21.

El legislador señaló que «la ley 27.705 se aprobó porque según los datos proporcionados por el SIPA (sistema integrado previsional argentino) 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres no llegan a los 30 años de aportes al cumplir la edad jubilatoria. Y quedaba sin vigencia la ley de moratoria previsional 26.970 y con cada vez menos alcance la moratoria establecida por la ley 24.476».

Según el CEPA al momento de sancionarse la ley más de 1.5 millones de personas mayores en edad de jubilarse no tenían los 30 años de aportes, el 65 por ciento tenía aportes, pero no suficientes y el resto no tiene ningún aporte previsional.

¿Por qué no tienen los aportes?

Porque en el mercado laboral argentino conviven desde las reformas implementadas por la última dictadura militar y profundizadas en los años 90, el trabajo registrado y el no registrado, además del trabajo doméstico y de cuidado no reconocido históricamente, mayoritariamente desarrollado por mujeres, que en caso de derogarse la ley deberán esperar a los 65 años para obtener un ingreso.

«Si se aprueba esta ley, las mujeres serán las más afectadas, ya que la PUAM se puede tramitar a partir de los 65 años, mientras que las mujeres están en condiciones de jubilarse a partir de los 60 años. Por lo tanto, incluso si no tienen ingresos, deberán esperar 5 años para cobrar este beneficio no contributivo», advirtió el legislador.

E indicó que «de esta manera Milei profundiza las desigualdades que sufren las mujeres en el mercado laboral, ya que sufren las más altas tasas de desocupación e informalidad. En Rio Negro según el último informe de la dirección de estadista y censo para 2023, la tasa de actividad de las mujeres es del 45, 4 por ciento frente al 66,5 de los varones, y la tasa de ocupación de las mujeres es de 43, 4 por ciento frente al 63,7 de los varones».

«Responsabilizan por un problema estructural a las personas mayores que no tienen los aportes suficientes, cuando se trata de trabajadores/as que ya sufrieron la exclusión en el mercado laboral, que trabajaron toda su vida en tareas como construcción, peones rurales, oficios, empleadas de casas particulares, etc; sin derechos, ni convenios colectivos, de manera precaria e informal. Además son trabajadores/as que atravesaron las distintas crisis económicas de nuestro país (como la hiperinflación y la crisis del 2001) y sufrieron las mutaciones del mercado laboral en contra de sus derechos: las privatizaciones, la desindustrialización, la terciarización y precarización laboral, con un mercado informal creciente», añadió García.

¿Por qué castigan a los jubilados?

Para finalizar, el legislador repasó «pagan las jubilaciones en dos veces con aumentos paupérrimos por decreto, más del 40 por ciento del ajuste en enero y febrero que festejaron Javier Milei y el ministro Luis Caputo lo explica el ajuste a los/as jubilados, eliminaron el bono PAMI para los jubilados/as de la mínima, el reintegro del IVA y los créditos argenta, pretenden liquidar el FGS que le da estabilidad y proyección al sistema de reparto y ahora pretenden eliminar la última moratoria establecida en la ley 27.705».

«El gobierno de Milei, una vez más, apunta contra aquellos que tienen menos capacidad para resistir: las personas mayores. Como en el 2001 cuando Bullrich era ministra de trabajo, y recortó el 13 por ciento de las jubilaciones. Hoy, el PRO y la Libertad Avanza siguen aplicando la misma lógica que denunció Néstor Kirchner ‘fuertes con los débiles, y débiles con los fuertes’, ajustan a los más débiles mientras dejan que las empresas energéticas, prepagas, de internet y telefonía móvil dolaricen sus ingresos», concluyó.