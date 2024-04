La FEERN evalúa presentar un amparo ante el tarifazo

(ADN).- Comerciantes y dueños de pymes rionegrinas están estudiando presentar un amparo contra los aumentos de tarifas. Además, promueve la participación de la población en la audiencia pública de la semana próxima para evitar que el EPRE autorice a EDERSA un incremento en la energía eléctrica.

Esa fue una de las conclusiones a las que arribaron las autoridades de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN) tras los anuncios del gobierno nacional (por ejemplo del gas que la tarifa base podría alcanzar el 1.000% de aumento) y las reuniones que está manteniendo la organización con distintos sectores políticos provinciales.

Ayer, se reunieron vía zoom con el senador Martín Doñate.

El titular de la Cámara de Comercio de Viedma, Martín Lemos, ejemplificó que un negocio gastronómico pasó de una factura de 135.000 a una 310.000 por el retiro del subsidio. «Si a eso se agrega el aumento que pretende EDERSA, el aumento es escandaloso», indicó en Radio Raíces.

Lemos indicó que entre el tarifazo, los despidos en los sectores público y privado, y la licuación de los salarios también se perjudica a los comercios y las pymes porque cae el consumo.

El dirigente explicó que si los comercios aumentan sus servicios al ritmo de los costos, mucha gente que no puede pagar el valor del producto y se pierden las ventas. Pero tampoco puede no subir los valores porque sino se desfinancia el comercio y no puede reponer mercadería. «Es una trampa mortal» aseguró, y adelantó que «eso lleva a que muchos comercios terminen cerrando» y provocando pérdidas de fuentes laborales.

En ese sentido subrayó que el comercio y la pyme no son formadores de precio. Y vaticinó que «la gente comprará donde pueda o en los lugares que consiga mejores precios, como grandes cadenas o sitios on line».