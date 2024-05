Goinhex duro con Rivero, que divide «en vez de sumar»

(ADN). – La dirigencia de la Libertad Avanza en Río Negro, identificada con la diputada nacional Lorena Villaverde, mantenía un velado enfrentamiento por la disputa de la representación libertaria en la provincia, en tanto el presidente de Primero Río Negro, Ariel Rivero, se arrogó ser el primer dirigente en apoyar a Milei en las elecciones pasadas y además consideró que la LLA no puede constituir una banca en la Legislatura rionegrina, por no haber participado como tal en los comicios presidenciales.

Estas declaciones del ex intendente de Campo Grande, motivaron la reacción de los libertarios y fue precisamente Julián Goinehx, secretario del bloque de la LLA RN, quien respondió a Rivero, por realizar acusaciones infundadas, «solo para no perder su posición en la casta; posición que ha usufructuado sistemáticamente desde que pidió licencia en PAMI Campo Grande hace más de 20 años, cargo acomodaticio gestionado por el ex Senador Miguel Pichetto. Luego fue Intendente Municipal, Legislador, Asesor Legislativo, entre otros cargos».

También le recordó al ex jefe comunal campograndense que presidió el «bloque disidente Eva Perón» , sin partido sin partido, sin sello y «que no había participado en ninguna elección».

Goinhex refrescó la memoria y también lo indicó como «uno de los responsables y promotores del endeudamiento del plan Castello. Una deuda de más de 580 millones de dólares que repercute en los salarios de los trabajadores de la administración pública de Río Negro. Esta deuda afecta las arcas del estado provincial y no permite el crecimiento y desarrollo, obligándonos a pagar capitales e intereses que van a parar al sistema financiero».

«Ariel, todos sabemos qué juego estás jugando. Intentas dividir en lugar de sumar» agregó y señaló que «hoy, La Libertad Avanza Río Negro, con la conducción de Lorena Villaverde y el Bloque de Legisladores del espacio, representan y promueven las verdaderas políticas propuestas por el Presidente de La Nación, Javier Milei. Hoy, Primero Río Negro tiene dos alternativas: seguir siendo funcional y parte de la Casta Provincial o romper el status quo y ser realmente partícipe del cambio para la libertad del pueblo Rionegrino».

«Ariel, estás invitado. Pensalo.»Ariel, estás invitado. Pensalo» aseguró Goinehx.