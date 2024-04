El Norte Grande y la Patagonia en pie de guerra

(ADN).- Los 16 gobernadores del Norte Grande y la Patagonia trabajan un documento conjunto para contrarrestar el Pacto de Mayo. Buscan así una nueva versión de acuerdo nacional que incluya más federalismo y financiamiento a las provincias, como contrapunto con el gobierno de Javier Milei. La tarea de los mandatarios es sumar a los 8 que faltan de la zona núcleo.

La acción -de la que es parte el rionegrino Alberto Weretilneck- se lleva a cabo contrarreloj ya que el gobierno nacional comenzará una ronda de reuniones con los gobernadores (por regiones) para reunir voluntades para el segundo intento de aprobar la Ley Ómnibus y llegar a Córdoba con consenso para firmar el Pacto de Mayo.

Este jueves, el jefe de Gabinete Nicolás Posse, y el ministro del Interior Guillermo Francos recibirán en la Rosada a los gobernadores del norte.

La presentación del documento, alientan fuentes provinciales, se realizará en un acto conjunto entre los gobernadores del norte y del sur, pero todavía no está fijada la fecha ni el lugar que elegirán para el evento.

Sin embargo adelantan que «se está tratando de llegar a una síntesis», y que puede haber más de diez puntos. «Son los puntos que no se resuelven en ningún lado después de muchas reuniones. Habrá algunos vinculados a la cuestión productiva, a la energética, también sobre el impuesto a las ganancias», enumeran. Los gobernadores vienen trabajando mediante charlas telefónicas, zoom y algunas reuniones presenciales. El documento se está escribiendo y, según explican, «hay voluntad de generar consensos para que todos lo firmen».

Es posible que la publicación no sea inmediata y que los gobernadores se guarden el texto como un as bajo la manga. Puede ser que lo tengan listo y esperen el momento indicado para lanzarlo. «Cuando la situación lo amerite», opinan algunos. Otros agregan que «si no hay respuesta de Milei en todas las cuestiones que se le vienen reclamando a Francos seguramente salga rápido». «Estos días que vienen son cruciales», resaltan desde las provincias.

Los 16 gobernadores son: Raúl Jalil de Catamarca; Leandro Zdero de Chaco; Gustavo Valdés de Corrientes; Gildo Insfrán de Formosa; Carlos Sadir de Jujuy; Ricardo Quintela de La Rioja; Hugo Passalacqua de Misiones; Gustavo Sáenz; Gerardo Zamora de Santiago del Estero, Osvaldo Jaldo de Tucumán, Ignacio Torres de Chubut; Claudio Vidal de Santa Cruz; Sergio Ziliotto de La Pampa; Rolando Figueroa de Neuquén; Alberto Weretilnek de Río Negro y Gustavo Melella de Tierra del Fuego.

Si bien por ahora lo firmarían 16, las negociaciones y los diálogos siguen frenéticos para que ese número se amplíe a 24.

Aún quedan encuentros por realizar para terminar de definir los detalles y qué dirá cada uno de los puntos. Uno de los encuentros pendientes es entre los gobernadores patagónicos y el de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

La conflictividad entre los gobiernos provinciales y el nacional viene escalando durante las últimas semanas. Además de la eliminación del FONID y del Fondo Compensador del Transporte, el miércoles, antes del fin de semana extra largo, el presidente firmó el DNU 280/24 donde, según se puede ver en el Boletín Oficial, el Ejecutivo eliminó tres artículos del Presupuesto que obligaban a la ANSeS a transferir una partida mensual de fondos a las cajas de jubilaciones que están en control de 13 provincias.