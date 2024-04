(ADN).- Tras el mensaje de ayer de Alberto Weretilneck sobre la «dramática crisis financiera» de Río Negro, el gobierno reanuda hoy la mesa sectorial de salud. Comienza por la mañana con la dirigencia de Asspur y por la tarde recibirá a los representantes de ATE y UPCN, para tratar de llegar a un acuerdo salarial. Habrá una nueva oferta.

El mandatario adelantó que la nueva oferta será «a los efectos de resolver inequidades que vemos en la liquidación salarial del sector de la salud pública», y ratificó que se va a «modificar aquella propuesta que hemos hecho la semana pasada».

Sin embargo reafirmó que no firmará un aumento salarial que no se pueda pagar, y volvió a marcar que no será responsable del quiebre de la provincia.

Los gremios esperan modificaciones en puntos específicos que puedan mejorar el sueldo. Asspur adelantó que espera salarios mínimos equiparados con el costo de la canasta básica de alimentos que supera los 900 mil pesos. El gremio definió una tregua en la protesta en los hospitales y centros de salud, a la espera de este nuevo encuentro.