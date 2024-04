Bariloche: Totonelli asumirá en lugar de Barriga en el CD

(ADN).- Laura Totonelli asumirá como concejal de Bariloche tras la renuncia de Silvio Barriga. El movimiento ahora requiere que se reúna el Concejo Deliberante para formalizar el reemplazo. El corrimiento es otra muestra del momento político crítico de Juntos Somos Río Negro en la ciudad.

Conocida anoche la dimisión de Barriga, quedó abierta la sucesión. La consulta llegó a Totonelli (que seguía en la lista) y tras un análisis familiar y político, la prestigiosa licenciada decidió dejar el Ente de Desarrollo de la Cordillera, y se sumarse al convulsionado Concejo barilochense.

Juntos tiene tres bancas en el Concejo: una la ocupa Juan Pablo Ferrari, otra Natalia Almonacid y la tercera Barriga, ahora Totonelli.

Más allá de los problemas de salud esgrimidos por el ahora ex concejal, se supo que parte de su motivación para dar un paso al costado es la situación de efervescencia política de Bariloche en general, y de Juntos en particular. Si bien Barriga no pertenece a JSRN, ingresó como extra partidario en la lista que llevó a Arabela Carreras como candidata a intendente.

No son pocos los concejales que se quejan en tiempos de Cortés. Algunos comenzaron a mirar con detenimiento la Carta Orgánica. Pero el desconcierto en Juntos es tal, que es complejo generar una oposición sólida. La dirigencia está atomizada y sin rumbo.