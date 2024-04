Atraso, energía, política y corrupción

(Gabriel Trujillo*). – Mientras en Europa el ministro de economía de Alemania, Robert Habeck, ha propuesto una tarifa eléctrica especial para el sector industrial, entendiendo que la misma es necesaria para el desarrollo económico de su país y los países integrantes del bloque, pero, además, un instrumento fundamental para la competitividad del sector; en nuestra provincia, en cambio, una clase dirigente con pocas luces, está a punto de darnos el tiro de gracia a las Pymes. fuente: (La Vanguardia 10/11/23).

Habeck, no sólo habla de una tarifa especial, sino de un precio máximo fijo y aclara que entre el consumo real y el establecido debe estar el Estado. Esto, además de hacer más competitivo al sector, propone una lectura transparente de la factura y la posibilidad de desarrollar costos precisos por parte de las empresas; pero fundamentalmente es un incentivo al desarrollo y crecimiento evitando que las empresas migren a otros paises. Algo de esto debe saber Habeck, que lleva adelante la cartera de finanzas de una potencia industrial!

En nuestra provincia, la ausencia de políticas en lo que respecta a la energía y la toma de decisiones en función de intereses personales y mezquinos, han puesto al sector productivo generador de empleo, una vez más, en jaque. La subsistencia de miles de Pymes en la provincia estaría en manos de intereses de unos pocos. Somoscomo un espléndido reloj antiguo de aspecto maravilloso, cuya vieja maquinaria indudablemente atrasa.

Rio Negro no es el interior del país, somos las entrañas mismas de Argentina.

Rodeada de recursos naturales, somos capaces de poner un satélite en el espacio, contamos con minería, ganadería, pesca, turismo, fruticultura, agricultura, tecnología etc etc. Si se trata de vivir con lo nuestro, somos ricos, pero nuestra riqueza es administrada por ideas y propuestas pobres. Hoy, los pisa brotes de siempre, llevarán al sector al caos.

Mientras el mundo piensa en cómo crecer, nosotros estamos trabados en discusiones interminables, que tiene como arquitectos de un nuevo desastre, a la clase dirigente de todos los tiempos.

Hacer caer una Pyme, no lleva mucho esfuerzo, y sólo requiere de inescrupulosos con pocas luces. Insertar en cambio una nueva Pyme en el mercado, requiere de coraje, muchísimo tiempo y dinero. Exige combatir a brazo partido con una burocracia establecida, sin perder el entusiasmo en el camino. Argentina ATRASA y Rio Negro acompaña con fervor. Quieren tirar la pelota afuera con engaños. No es Nación, son ustedes! Somos productores de energía entre todo lo enumerado más arriba. Gastan el dinero que dicen que no tienen, en publicidades llenas de falacias. Critican la carga de impuestos que gravan la energía y acaban de meter un nuevo impuestazo del 5%, el 17 de noviembre de 2023, para formar un tercer fondo provincial.

Mienten. Justifican lo injustificable en relación a aumentos exorbitantes que llevan al sector productivo, motor de la economía, a una situación de asfixia y destrucción. Lo que está en juego es el 99% del tejido que crea empleo y la matriz productiva de la provincia.

¡Sin despeinarse nos hablan de ajustes por inflación! Pondré por ejemplo mi pequeña empresa, que, en 25 meses, sosteniendo el consumo de energía, ha experimentado aumentos que mutiplican por 12 la factura inicial. En lo que al VAD respecta (valor agregado de distribución) ha sufrido aumentos de algo más del 25000% en 12 años. Hablo en este caso de Edersa, ¿acaso no somos una misma provincia?

Si incorporamos el capítulo de las condonaciones multimillonarias, con saldos a pagar en 96 cuotas en pesos, tasas subsidiadas, sólo queda hacernos una una pregunta: ¿NOS ESTÁN TOMANDO EL PELO?

La voracidad parece no tener fin, por parte de quienes han creído que los recursos naturales de nuestra provincia les pertenecen. Creo que han ido demasiado lejos. Hoy se meten nuevamente con el trabajo de la gente y el pan de nuestras familias. Es por ello que les advertimos NO APAGUEN A LAS PYMES!, somos el 70% del trabajo, pero también somos impuestos para la provincia. Los mismos que necesitan para seguir sosteniendo el desastre que lleva décadas y ha ido esclavizando al sector productivo, pero también empobreciendo a la gente.

Energía, Politica y Corrupción. Vínculos entre los actores del sector que colocan a unos y otros de los dos lados del mostrador, desdibujando las funciones. Una provincia juez y parte. Cooperativas eléctricas que son bastiones de la política.

Denuncias públicas, como en el caso de la CEB, que involucran desvíos de fondos a empresas controladas y balances falsos, pareciera ser también el común denominador en el resto del país. Que esperan nuestros legisladores para tomar cartas en el asunto?

Sus sueldos y gastos se pagan con impuestos que llegan del sector privado. Por último y en palabras del diputado nacional Espert: “las cooperativas eléctricas del interior del país son fuente de todo tipo de curros”.

*Referente Monapy Rio Negro. Publicado en Página/12