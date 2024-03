«Deterioro» salarial y aumento «escandaloso» de insumos

(ADN).- Alberto Weretilneck admitió la «validez de los reclamos salariales» de los trabajadores del sector de la salud, pero reafirmó su posición de no prometer aumentos que no pueden pagarse. También hizo foco en el «escandaloso» aumento de insumos y medicamentos que complica al Estado brindar un servicio óptimo. Confirmó la mesa de diálogo para el lunes, y advirtió que Asspur la integrará si ATE y UPCN están de acuerdo. Y confirmó sanciones y hasta denuncia penal contra enfermeros de Bariloche que abandonaron sus funciones.

«El deterior de los asalariados es impactante» empatizó el Gobernador, pero advirtió que la macroeconomía y las medidas del gobierno nacional también complican a la provincia, que perdió 34 mil millones de pesos producto de la caídas de transferencias.

En consecuencia, indicó: «tenemos un Estado que no puede llevar una política salarial acorde». Y en el sector de salud, «agravado por el escandaloso aumento de los insumos y medicamentos. No solo hay una dificultad en conseguirlos, sino también para pagarlos» dijo en diálogo con Radio Río Negro, y adelantó que en el transcurso del día habrá un informe oficial sobre los incrementos.

Respecto del reclamo de trabajadores, enfermeros, profesionales y médicos de tener salarios mínimos iguales a la canasta básica (que ronda los 950 mil pesos), reafirmó: «no voy a firmar un aumento que ponga en riesgo el pago de los salarios» de todos los estatales. «No queremos terminar pagando el sueldo en cuotas», indicó.

Weretilneck admitió «charlas» entre funcionarios y actores del sistema de salud, pero dijo que «son preliminares y no hay promesas». En cambio adelantó que «convocamos para el lunes la mesa sectorial de salud, vamos a escuchar y ponernos en el lugar del otro, pero no podemos prometer lo que no podemos pagar».

Al ser consultado sobre el caso Bariloche, subrayó: «gravísimo el abandono de persona. Dejaron a los pacientes sin cuidado en terapia o neonatología» dijo en referencia a la actitud que tomaron enfermeros del hospital Ramón Carrillo. «Están en marcha 16 sumarios hoy otros 35 sumarios más, y va a intervenir la Fiscalía de Estado por las denuncias penales correspondientes», dijo el Gobernador.

«Para el Gobierno es muy difícil poder resolver conflictos desde la anarquía. Por eso tenemos diálogo con los gremios. No podemos resolver hospital por hospital atendiendo demandas individuales o grupales. Por eso nos relacionamos y vinculamos entre las patronales y los gremios y cualquier determinación la tomaremos con los gremios, no con trabajadores autoconvocados», justificó el Mandatario.

-Será convocado Asspur?, le consultaron.

«Depende de ATE y UPCN. Si ellos manifiestan su conformidad, de parte del Gobierno no hay inconvenientes. Asspur no está reconocido como gremio en la provincia, por lo tanto, no puede participar. Pero si hay acuerdo, se sumará a la mesa de diálogo», cerró.