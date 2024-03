Polémica por radares: indican cuáles están habilitados

(ADN).- Tras las críticas del legislador Javier Acevedo (CC-ARI), el gobierno salió a dar precisiones sobre cuáles son los radares habilitados en los distintos puntos de Río Negro dependientes de la Provincia y de Nación. El encargado fue el subsecretario de la Agencia de Seguridad Vial, Marcelino Di Gregorio.

Acevedo criticó la legalidad de la multas y presentó un proyecto de Ley que busca darle un marco regulatorio de los cinemómetros.

Di Gregorio no respondió a los cuestionamientos que surgieron en la sesión de ayer, cuando la Defensora del Pueblo abordó el tema y el legislador del ARI aseguró «realmente la Agencia Provincial de Seguridad Vial no cumple con la normativa», y solo se limitó a señalar qué radares están habilitados por Provincia y cuáles no, que son aquellos colocados por los Municipios.

Respecto a radares habilitados por la Provincia en funcionamiento, el funcionario señaló que la Ruta Nacional Nº 22 cuenta con dos fijos con jurisdicción en Villa Regina, los cuales controlan el ascendente y descendente. En el kilómetro N° 859 de la misma ruta también hay un radar correspondiente a Río Colorado, al igual que en la RN 151 a la altura de Cipolletti y de Sargento Vidal.

Dijo que la RN 250 cuenta con un radar en el ingreso a Lamarque, mientras que la Ruta 3, en Sierra Grande, también tiene la presencia de radares.

Además, indicó que la Provincia tiene prevista la puesta en funcionamiento de nuevos radares tras la colocación de la señalización correspondiente en la RN 3 en Viedma, en la RN 22 a la altura de Cervantes y la RN 151 en cercanías de Cinco Saltos. Di Gregorio aseguró que la Agencia comunicará cuando los mismos estén habilitados.

En el territorio rionegrino también hay radares habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como lo son los que se encuentran en en el Municipio de Dina Huapi, sobre la Ruta Nacional 40, en Bariloche y El Bolsón y en la RN 151 a la altura de Contralmirante Cordero.

Di Gregorio precisó también cuáles son los radares que no están autorizados ni por Provincia ni Nación: uno se encuentra en la RN 251, en Conesa; en la RN 22 en cercanías de Darwin y en Campo Grande, en la Ruta Nacional 151 y la Ruta Provincial 69.

Sobre estos, el Subsecretario confirmó que se manejan en base a ordenanzas municipales. La Provincia avanzó notificando que los mismos no corresponden y se espera la resolución de la Fiscalía de Estado.