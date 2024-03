Hidroeléctricas: «Nación no tiene un plan concreto»

(ADN).- Los legisladores rionegrinos de la UCR salieron a reclamarle al gobierno nacional que abra el diálogo con las provincias para debatir el manejo de las hidroeléctricas y el agua. Criticaron la nueva prórroga de los contratos de Alicurá, El Chocón – Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados. Hablaron de «improvisación» y «falta de plan».

“Con esta prórroga, el gobierno nacional demuestra que no tiene un plan concreto y no sabé qué hacer con las hidroeléctricas”, Lorena opinó Matzen. Además, señaló que “Nación continúa ignorando a las provincias y cerrando toda posibilidad de diálogo. Está claro que no hay una política definida. Por eso extienden los contratos y se niegan a discutir proyectos con Río Negro y Neuquén”.

La legisladora agregó: “Nuestra provincia espera definiciones y quiere ser protagonista de la toma de decisiones. Neuquén está en la misma sintonía. Las provincias son las dueñas del recurso y deben ser escuchadas”.

Por su parte, el legislador Ariel Bernatene dijo que esta es “una muestra más del nivel de improvisación con el cual se están llevando adelante las políticas públicas nacionales por parte del gobierno de Milei». Además agregó: “Instamos a las autoridades nacionales a que generen propuestas contundentes para esta realidad compleja, abandonando las soluciones simplistas e improvisadas a las cuales nos están acostumbrando”.

Para finalizar, indicó: “Nuestra provincia recientemente ya ha legislado en la materia y estamos predispuestos a avanzar en acciones concretas junto con las provincias vecinas, solo falta que la Nación se haga cargo de su parte y se disponga a articular una solución”.