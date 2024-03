En enero las transferencia no automáticas cayeron un 82%

(ADN). – La caída real interanual en transferencias no automáticas a las provincias, en enero 2024 fue del 82,8%., según el IARAF, que evaluó con los datos de la ejecución presupuestaria base caja del sector público nacional no financiero correspondientes al mes de enero de 2024, el gasto real en transferencias no automáticas a provincias más CABA, efectuado durante el período 1993-2024.

El informe presenta el gasto en transferencias totales a provincias en el mes de enero de los últimos 31 años en moneda constante de enero de 2024, para facilitar la comprensión de las cifras en términos reales.

Transferencias nacionales totales a provincias de enero 2024. El monto enviado fue de $64.711 millones y resultó ser el menor valor real para el mes de enero de todo el periodo 1993- 2024. Respecto al promedio del periodo ($342.000 millones a precios constantes de enero 2024), el mismo resultó ser un 81% menor.

Además, se analiza los componentes de dicho gasto, teniendo en cuenta el gasto en transferencias de capital a provincias y el gasto en transferencias corrientes a provincias. Por ejemplo, en el año 2023, las transferencias de capital a provincias representaron el 41% del gasto total en transferencias a provincias.

Transferencias corrientes a provincias efectuadas por el Sector público nacional no financiero (SPNNF) en todos los meses de enero del periodo 1993-2024. El gasto efectuado en el corriente año se ubica en el cuarto lugar de menor gasto, dentro de los 31 meses de enero considerados. El primer puesto de menor gasto real corresponde al año 1993. Lo enviado este año 2024 fue un 63% menor que el promedio de todo el periodo.

Transferencias de capital a provincias, se aprecia que el dinero enviado en enero de 2024, $2.581 millones, fue el más bajo de los últimos 31 años. Respecto al valor promedio de todo el periodo 1993-2023 ($175.000 millones a precios constantes de enero 2024), fue un 98,5% inferior. Es una virtual desaparición de las transferencias de capital durante el mes de enero de 2024.