Salud: «la crisis se gestionará junto al sector privado»

(ADN). – Alberto Weretilneck planteó un duro panorama económico de la provincia que comparó con 1995, durante el gobierno radical. En un mensaje grabado que duró más de ocho minutos se refirió al estado general, pero hizo foco en el sector de la salud a partir de las protestas y paros que se realizan en los hospitales. El gobernador aseguró que su administración no puede hacer cargo de la crisis por lo que va a gestionarla junto al sector privado. Y les dijo a los médicos que si tienen una oferta laboral de clínicas o sanatorios «rápidamente acepten esas propuestas».

«He dado instrucciones al Ministerio para que gestione, junto al sector privado, el manejo de la crisis de los próximos meses relacionado a las operaciones y la atención de emergencias», abundó.

Weretilneck, adusto, indicó: «No quiero mentirles, les hablo con la total verdad y vamos a tener una situación difícil», asegurando que «las posibilidades que este gobierno provincial tiene de acceder a los planteos de los reclamos de algunos trabajadores de la salud pública, están lejos de ser atendidos».

El Gobernador afirmó que «vamos a dialogar, vamos a escuchar», pero advirtió que «la situación es muy difícil». Y les adelantó a los trabajadores de la salud que «no esperan respuestas milagrosas, porque no las va a haber». «Y sinceramente, si algún o algunos trabajadores tienen propuestas del sector privado, por favor rápidamente acepten esas propuestas».

A través de sus redes sociales se dirigió a los rionegrinos, a los trabajadores y profesionales de salud, y pidió disculpas porque «vamos a vivir meses muy difíciles, muy duros» enfatizó, e indicó que «se procurará conseguir todos los insumos y todos los medicamentos que requiere salud publica». «Vamos a brindar la salud que los rionegrinos se merecen», aseguró.

Weretilneck manifestó que «vamos a tratar a todos los trabajadores de igual manera», aclaró que no va a prometer lo que no se puede pagar, y dejó en claro que no será «responsable del quiebre de la Provincia».

Al comenzar el mensaje, el Mandatario provincial realizó un análisis del marco nacional que se desarrolló en los primeros meses del año, el aumento del costo de vida, de los combustibles, del gas, electricidad, el transporte, el dólar y la caída de las ventas a la par que comparó precios con los aumentos de los insumos hospitalarios, que generaron la actual crisis.