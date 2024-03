Castro propuso «un acuerdo social sincero y democrático»

(ADN). – El intendente de Viedma, Marcos Castro propuso a la ciudad un acuerdo social sincero y democratico», que ya «venimos ejerciendo y ejecutando con gran responsabilidad, poniendo la mirada en cada vecino, nuestros barrios, instituciones y organizaciones, por que es entre todos como lograremos una Viedma más unida y consolidada», durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante capitalino, junto a Pedro Bichara, titular del cuerpo, concejales y la presencia del vicegobernador Pedro Pesatti.

No estuvo ausente además, el conflicto entre el gobierno nacional y la provincia y se refirió a esta situación actual de la Nación y

las Provincias, los Municipios, donde «no estamos ajenos» y explicó que «he tenido la urgencia con otros intendentes que conformamos el

territorio nacional, de manifestarnos respecto a las graves acusaciones recibidas de parte del Gobierno Nacional, estos agravios no solo han sido hacia los gobernadores, sino también para los legisladores, organizaciones sociales y todos aquellos que no acuerden obedecer sin debate lo que impone el actual Presidente».

Retomando a su propuesta local, el jefe comunal explicó que «abogamos por un estado municipal cada vez más presente, ya sea

desde lo normativo (ordenando y actualizando ordenanzas fundamentales para nuestro crecimiento y convivencia) hasta lo social, con servicios, obras, programas… en definitiva con mucha mas presencia» y pidió poner en valor nuestra sociedad y comunidad, una comunidad equilibrada, madura y justa.

«Debemos actuar con responsabilidad y tolerancia. Y vuelvo a prometer, cómo ya lo hice, cuando avasallen nuestra comunidad, cuando pongan en peligro nuestra paz social, seré el primero en defendernos… No gastamos, invertimos, somos parte fundamental no accesorios, somos pueblo… No miramos de afuera», manifestó Castro, quien al tiempo dijo que hay que dedicarle un tiempo para reflexionar, reveer como forma de continuar buscando consensos, «debatiendo de manera cordial y arribando a acuerdos como exige todo sistema Democrático Republicano y Federal».

«No somos animales de gastar»

Abordó también las crisis actual, y las actitudes del Presidente Javier Milei. Señaló que se vive un momento caótico, extremadamente agresivo y disciplinador a través de amenazas y acusaciones no solo a las personas, que nos toca ejercer roles de administración y legislación dentro de los Estados, sino del propio sistema Democrático Nacional y Federal, priorizando así la mirada hegemónica, unilateral y autoritaria, desconociendo la construcción histórica de nuestra Nación, de los territorios provinciales y con una absoluta ajenidad a la vida cotidiana de los argentinas y argentinos.

«Quienes nos toca gobernar no somos “animales de gastar” somos al igual que el Presidente de los Argentinos, elegidos y legitimados por el voto popular para mejorar la vida de la gente, tenemos el mismo nivel de responsabilidad, con la diferencia que los gobiernos municipales, somos la organización más cercana que tienen los vecinos para plantear problemas, buscar soluciones y exigir respuestas», dijo Castro.

Expresó en ese sentido que es urgente la necesidad de articular con el Gobierno Nacional recursos, que la Patagonia da al país mucho más de lo que reciben las provincias, «nuestros recursos, dan energía y otorgan vida a la producción nacional».

«No exigimos más de lo que nos corresponde, y por ende no pedimos, no quitamos ni nos enriquecemos con los aportes nacionales, con ellos garantizamos salud, educación, justicia, seguridad, trabajo, producción y las urgencias cotidianas a las que nos enfrentamos. El ajuste, no va solamente a las personas que gobernamos, va al pueblo que habita esos territorios, ese ajuste va a cada uno de nuestras vecinas y vecinos, a esas acusaciones, amenazas y agravios le decimos: basta», afirmó.

Indicó Castro que «todos somos parte de un espacio común, tenemos la responsabilidad de gobernar para todos y no únicamente para los poderosos y los que piensan igual, esto es consensuar, sin denigrar y sin acusaciones gravísimas que dinamita el honor de las personas y debilita la democracia».

«Es hoy un momento para reflexionar, buscar la manera de interpretar estas actitudes violentas y medidas desconcertantes que nos limita para la planificación y la organización de la gestión, tomar una postura frente a estas amenazas, acordar maneras de estar a la altura de lo que nuestros vecinos necesitan, acordar consensos por el bien de la gente, porque esto es hoy una obligación ética institucional. Debemos recuperar no solo la tranquilidad social, sino el significado de palabras que han sido parte de las grandes luchas para conquistar derechos de justicia social, libertad y soberanía», expresó el jefe comunal.

Afirmó Marcos Castro que la situación actual que se vive en conflicto, «no puede quitarnos del plan de gobierno, más allá de los obstáculos a los que podemos enfrentarnos con trabajo y presencia constante para resolver, atender y brindar desde el Gobierno Municipal cuestiones que hacen a la vida cotidiana y que merecemos tener, gozar y planificar para mejorar la vida de cada uno de los que habitamos esta ciudad en continuo Crecimiento y Desarrollo».