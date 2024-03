Agrupaciones peronistas se autoconvocan en Cipolletti

(ADN). – Convocatoria Peronista, referenciada en el ex legislador Osvaldo Nemirovsci, de Bariloche; Peronismo Militante, conducida por Luis Parra, de General Roca y Kausa Peronista, de Gustavo Casas, de Viedma, se autoconvocaron para el 6 de abril en Cipolletti, con el propósito de visibilizar al sector interno dentro del PJ, que pretende tener candidatos propios para las elecciones intermedias del año próximo, cuando se renueven bancas en el Congreso de la Nación.

Este encuentro, al que también asistirían referentes de otros agrupamientos, se organizó bajo la denominación de Peronismo Rionegrino, donde cada uno conservará su pertenencia, pero aunando esfuerzos para tener una actitud frente el PJ. El antecedente del sector fue Unidad para la Victoria, en las últimas elecciones provinciales.

Hacer visible esta unión de fuerzas, tiende, según comentaron dirigentes a esta Agencia, que «si los Soria y sus aliados quieren protagonizar el 2027, deben dejar el 2025».

Es un claro mensaje para el acuerdo que domina actualmente al partido, entre los hermanos Soria y el senador Martín Doñate, con la intención de no dejar a las candidaturas del año próximo en manos de esta alianza.

Participación abierta para todos

Cabe señalar que en el reciente Congreso del PJ ern Lamarque, donde asumió la conducción del órgano partidario Martín Soria, este sector ahora autoconvocado en Cipolletti, entregó dos documentos para ser leídos en esa asamblea, donde fijaban posicion ante la situación nacional y provincial y el rol del peronismo. Ninguno fue tratado en la oportunidad.

Sobre el análisis provincial, señalaron que «solo un proceso interno con participación y generosa convocatoria va a asegurar la presencia militante hoy y en el futuro»

«Esta forma movilizadora y energizante para un peronismo demasiado aquietado, es la única chance de dotar de competitividad a nuestro partido para ser alternativa de gobierno en 2027 y pelear las de medio término nacional», indicaron y agregaron que «esto debe asentarse, sí o sí en un claro y transparente momento interno de selección de candidaturas mediante la expresión de la voluntad interna de los afiliados».

¿Lo contrario que es?, se preguntaron, «una lista de supuesta unidad. Acordada y firmada entre dirigentes, donde no está en juego la valía de ellos, sino que el propio método es anestesiante para un buen ejercicio militante de la política. Si hay lista de supuesta unidad no hay movilización ni compañeros en las calles ni propuestas de conducción debatidas en los medios, en gremios, escuelas, barrios lo que

daría al peronismo un plus de presencia y llegada a miles de rionegrinos».

Se dejó en claro además, que existe voluntad de diálogo, a una apertura de debate interno en el PJ, ya que «el verdadero enemigo es el mileinismo».