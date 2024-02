Villaverde: que se hagan cargo de «la fiesta populista”

(ADN). – “Si la provincia está en falta o sobregirada, y no tiene plata para pagar su fiesta populista de los últimos años, no le echemos la culpa a Milei, háganse cargo de lo que hicieron y de lo que heredaron de su gobierno anterior”, de esta manera se refirió la diputada nacional Lorena Villaverde, a las expresiones del gobierno provincial sobre la administración de Javier Milei y a descalificaciones de funcionarios hacia las provincias.

La diputada nacional de La Libertad Avanza formuló declaraciones en el programa de Gustavo Bosco, en FM De la Costa de Patagones y afirmó que “nosotros no nos comemos más los relatos y no discutimos por los titulares de los diarios”.

Señaló que “no todas las provincias están mal administradas, algunas no tienen déficit fiscal y otras están haciendo sus propios ajustes para autofinanciarse con recursos genuinos” y reiteró que “si la provincia no está en regla, no entiendo por qué se enojan los gobernadores y los vicegobernadores porque no les giran”.

Sobre el pedido de las provincias de coparticipar el Impuesto País, expresó que es “es un impuesto que terminada la inflación no existe más” e insistió que “quieren coparticipar un impuesto que en breve no va estar porque nuestro desafío es bajar la inflación”.

“No hay más relato” reiteró Villaverde y agregó que “estamos poniendo los datos en la mesa de la familia argentina”.

Afirmó que el cambio está legitimado en las urnas y que “el ajuste se actuará” y que se llamará a una consulta popular “en caso de ser necesario, si no nos acompañan” y reiteró que “no vinimos a seguir la fiesta populista”.