Transporte y docentes: el PJ va mañana a la justicia

(ADN).- Autoridades del Partido Justicialista y del bloque de legisladores irán mañana a la justicia a presentar una acción para que Nación restituya los fondos correspondientes al subsidio del transporte y al incentivo docente. La medida es impulsada por el senador Martín Doñate, quien anunció la semana pasada decisión de «ir hasta las últimas consecuencias».

A través de su cuenta de la red social X, Doñate pidió “unidad para defender nuestros recursos, nuestra educación, a nuestros trabajadores de las escuelas públicas y el acceso a un servicio esencial como el transporte público de pasajeros”.

“Iremos hasta las últimas consecuencias y no nos cansaremos de defender donde sea los derechos de miles y miles de vidas que están siendo seriamente perjudicadas al no poder sustentar un servicio esencial como el transporte público de pasajeros. La Patagonia y Río Negro no se negocia. Se defiende”, concluyó.