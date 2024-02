Techo Digno suma un nuevo imputado: Gustavo Gennuso

(ADN).- La causa conocida como Techo Digno, suma un nuevo actor: el ex intendente de Bariloche Gustavo Gennuso. El fiscal Guillermo Lista solicitó una audiencia de formulación de cargos acusándolo del delito de peculado. La investigación considera que fue una parte necesaria para liberar pagos millonarios a empresas constructoras que no habían cumplido con los avances de obra declarados en los planes de viviendas del programa nacional.

La causa ya tiene varios ex intendentes imputados. Por caso, la ex mandataria barilochense María Eugenia Martini forma parte del listado. La mayoría son dirigentes del peronismo. Gennuso es el primer integrante de Juntos Somos Río Negro en esa nómina.

El peculado es una figura reservada para los funcionarios públicos sospechados de sustraer fondos o bienes públicos para provecho propio o de terceros. La pena estipulada es de inhabilitación absoluta para ejercer un cargo en el Estado o incluso de dos a diez años de prisión.

En diciembre de 2015, apenas 10 días después de haber asumido su cargo, Gennuso hizo una presentación en el Tribunal de Contralor para que se investigara a la ex intendenta, al ex secretario de Gobierno Daniel Natapof y al ex secretario de Hacienda Guillermo Pérez Gallinger. En ese entonces acusó el desvío de más de 87 millones de pesos de los fondos específicos para el plan de viviendas Techo Digno.

Ahora, la acusación detalla que Gennuso asumió su primer mandato el 8 de diciembre de 2015. En ese momento asumió los compromisos y obligaciones por 376 viviendas a partir de un convenio que había firmado María Eugenia Martini en 2013. Sin embargo también se lo responsabiliza por un segundo acuerdo firmado en marzo de 2015 por 495 viviendas. Además se aclaró que al momento de llegar a la Intendencia, la comuna tenía en su cuenta bancaria más de 157 millones de pesos producto de los desembolsos de la administración central.

Lista explica que el ex intendente fue el responsable de transferir 100 millones de pesos, reservados para el pago de los avances de obra, desde una cuenta del Banco Nación a otra del Banco Credicoop a nombre del Municipio. Con esa maniobra concretó más de una docena de plazos fijos durante el 2016.

Por eso el fiscal señaló que Gennuso retiró de la custodia municipal el dinero que no fue destinado a su fin específico ni restituido al Estado Nacional. El monto actualizado de tal manejo se traduce en 4.616 millones de pesos, según la acusación.

“De ese modo, quebrantó la esfera de administración y custodia sobre esos caudales, la cual le había sido confiada en razón de su cargo y mediante lo establecido en los convenios celebrados con el Estado nacional. De igual modo vulneró el regular desenvolvimiento de la actividad patrimonial de la administración pública municipal, amén de la confianza pública en él depositada”, se indica en otro párrafo que hace de fundamento para que el juez impute al ex intendente.

Entre las pruebas que aportará el fiscal se cuentan números informes del Gobierno Nacional y los testimonios de 35 personas entre profesionales y funcionarios municipales. Ahora resta esperar que la oficina judicial fije una fecha para que el fiscal presente el caso ante el Juez de Garantías y se defina si corresponde que se profundice la investigación sobre Gustavo Gennuso, quien además tiene abierta otra causa por un robo ocurrido el 8 de febrero en su vivienda ubicada en un exclusivo country club del este de la ciudad.