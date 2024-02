«Sin aumento no vamos a empezar las clases»

(ADN).- La UnTER advirtió hoy que si el gobierno no avanza en una oferta salarial real que contemple el aumento del costo de vida de los últimos meses, el conflicto será inevitable y no habrá clases en la provincia. Tal cuál estaba previsto, la cúpula gremial realizó una conferencia de prensa en frente al Ministerio de Educación y Derechos Humanos, pidiendo reabrir la paritaria y rechazando el bono ofrecido.

«Si no tenemos un aumento no vamos a empezar las clases» indicó la secretaria general del gremio, Silvana Inostroza.

El ciclo lectivo está a punto de ponerse en marcha. Los docentes se incorporaron hoy a las actividades pero advirtieron que «en este contexto complejo por las medidas que toma el Presidente de la Nación que afectan a Río Negro, nos obliga a estar en estado de alerta y movilización». Y aseguraron que «la lucha» no es solo por el salario, sino también las condiciones edilicias, el transporte y los comedores escolares. «Volvimos a los tiempos donde los chicos irán a la escuela por un plato de comida», subrayaron.

Desde el gremio recordaron que desde diciembre vienen reclamando un salario acorde a la inflación, advirtiendo que si no había una recomposición que impida que los docentes estén bajo la línea de la pobreza, las clases no iban a comenzar. «La UnTER siempre tuvo apertura al diálogo y toda la predisposición para llegar a una propuesta salarial que nos satisfaga», indicaron. Y responsabilizaron al gobierno provincial de no realizar propuestas acordes, por lo que «tenemos congelados nuestros salarios desde el mes de novimebre», denunciaron.