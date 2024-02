Pobreza: no existe «herencia», todo es de Milei.

(ADN). – Peronistas rionegrinos, agrupados en torno a «la necesidad de aportar masa crítica» emitieron una declaración donde responden a quienes califican a los índices de pobreza del país como «herencia recibida» y por el contrario firman que «todo es de Milei».

También este agrupamiento asoma como un sector que camina hacia una organicidad interna en el peronismo rionegrino.

El documento sostiene que: «Hay una realidad pavorosa, construida por este gobierno nacional

Peronistas rionegrinos, de diversos espacios y de más de veinte localidades expresamos una breve opinión sobre pobreza, inflación y gobierno nacional.

Solo a quienes hacen del humanismo un inentendible concepto para ellos, se les ocurre que la inflación se frena en virtud de mayor pobreza y miseria de los pueblos.

De seguir así, no habrá inflación, tampoco habrá pueblos, tampoco habrá gente.

Sí se aumenta en cincuenta días, tres veces la nafta, lo que se logra es mejorar la rentabilidad de las empresas petrolera y joder al bolsillo de los usuarios.

Y, como resultado de esa decisión, encarecer toda la cadena que se vincula con el transporte, logística y producción. Y aumentan todos los precios.

¿De qué herencia hablan? ¿Si todo ocurrió entre diciembre y febrero?

En Economía, como ciencia o como técnica, y sobre todo como práctica de gestión pública, no existen los «precios pisados o retrasados” como mal definen funcionarios y periodistas oficialistas que son casi lo mismo, el valor de un bien o servicio es el que se paga.

Y si antes (hasta diciembre 2023) todo costaba menos por algo es.

Según la UCA, en enero la pobreza habría alcanzado el mayor valor en 20 años: 57% y en los últimos tres meses hubo 3,6 millones de personas que cayeron en la pobreza.

Estos son datos, no opinión.

No existe «herencia» alguna que provoque esto, todo, pero todo, es de Milei».

El documento está firmado por Domingo Vallejo – Ángela Vicidomini – Luis Parra – Luisa Villarroel – Pincho Oga – Mario Waldhorn – Adrián Marzo- Fredy Rodríguez – Gustavo Neto – Ricardo Sepúlveda – Marisa Valentini – Jorge Layana – Mario Scandizzo –Daniel Palomequez – Eric Ferroni – Deris Conde – Griselda Carrasco – Rubén Martínez – Ricardo Agüero – Flecha Pérez – Daniel Millaguan – Fredy Canelo – Luis Deus – Fernando Irigaray –Héctor Acuña – Iván De Luca – Tigre Ledesma – Fernando Fuentes – Hugo Arroyo – Gabriel Navarro – Jorge Echeverría – José Rosané – Eduardo Marinao – Jorge Gonzalez – Josué Gagliardi – Gustavo Casas – Osvaldo Nemirovsci