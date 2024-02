“Lo peor llegará en marzo y abril», dijo Javier Milei

El Presidente Javier Milei habló en Radio Rivadavia y planteó que en algunos meses «tocaremos fondo para luego rebotar» y aseguró que según los datos que maneja el Gobierno la inflación se febrero ronda hoy el 10%, pero anticipó que los meses más complejos serán marzo y abril.

“Habrá una especie de V: el momento más duro va a estar en marzo y abril, tocaremos fondo para luego rebotar”, vaticinó en base a las estimaciones del FMI.

Ante un posible incremento de reclamos en las calles por la situación social, el mandatario sostuvo le restó importancia y planteó que el “momento más álgido del ajuste no terminó”.

“Hasta que no tengamos solidificado el equilibrio fiscal, nosotros nos vamos a relajar ni medio milímetro”, prometió.

«Estamos logrando bajar la inflación. Logramos que la de diciembre fuera 25%, que caiga a 20% en enero y si le restas los 7% de arrastre estadístico, estamos abajo de 15%. Los datos de febrero vienen al 10% y se derrumbó la curva de futuro del dólar. Son los indicadores de alta frecuencia, eso dieron las dos primeras semanas de febrero», amplió el mandatario en una entrevista a Radio Rivadavia.

Planteó además que la recomposición de tarifas contempla en parte, el sinceramiento de precios, y por otra, la vía salarial, e insistió en que el problema no es el costos de las tarifas sino el bajo poder adquisitivo del salario.

“Hay que dejar la demagogia con los precios, las tarifas son las del mercado. No puede ser que por cuestiones emocionales rompamos el sistema de precios”, se escudó al tiempo que descartó medidas de asistencia económica para hacer frente a los aumentos.

En la misma línea, expuso: “Tenemos un ingreso 10 veces menor que en Europa porque tuvimos años de un sistema que aplicaba políticas socialistas que nos hunden. Estamos aplicando una política fuertemente progresista. El impuesto que más daño le hace a la gente es la inflación y trabajamos en bajarla”.

Paritaria nacional docente y Salario Mínimo Vital y Móvil

Consultado sobre los reclamos gremiales respecto a la convocatoria a una paritaria nacional docente para fijar los mínimos en los salarios, Milei respondió: “La educación, la salud y la seguridad son responsabilidad de las provincias. País federal”.

“Tenemos una cuestión que estar fijando precios mínimos no nos gusta. No me van a ver fijando ningún precio”, argumentó sobre la posibilidad de definir por decreto un aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, tras el fracaso de la reunión entre gremios y empresarios, en la que no hubo acuerdo ni mediación por parte del Gobierno.

Ley Ómnibus y modificaciones por decreto

“Lo más interesante de la ley bases es que generó un reordenamiento del mapa político. Se reordenó el tablero”, precisó, al tiempo que agregó: “Es un éxito político enorme”.